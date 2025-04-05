Названы главные опасности набирающей популярность карнивор-диеты

Карнивор-диета набирает популярность среди желающих похудеть. Она основана на употреблении только продуктов животного происхождения — мяса, яиц и рыбы. Однако диетолог Александра Тараско заявляет, что эта схема противоречит принципам здорового питания.

По её мнению, карнивор-диета — это вариант кето-диеты с неограниченным потреблением мяса и яиц и полным отказом от растительной пищи. Люди думают, что так питались хищники и предки человека, но это неверно, поскольку наш организм — всеядный.

«Однообразное питание чаще вредит, чем помогает. Лучше сократить калории и включить разнообразные продукты», — приводит комментарий Тараско интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Сбалансированное питание должно включать много растительной пищи. Хотя диета богата белком, его избыток может навредить почкам и пищеварению. Кроме того, отсутствие клетчатки ухудшает микробиом, что негативно сказывается на иммунитете и настроении. Долгое соблюдение такой диеты вредно для здоровья, а кратковременные эксперименты не принесут пользы.