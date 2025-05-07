Инфекционист раскрыла, как действует грибок-убийца, и кто может стать его жертвой
Инфекционист Мескина: Грибы рода Aspergillus опасны для людей с иммунодефицитом
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Изменение климата способствует распространению опасных грибковых инфекций в Европе, включая ранее нехарактерные для этих регионов виды. Особую тревогу у специалистов вызывает грибок Aspergillus, который может вызывать тяжёлые поражения дыхательной системы и других органов. Как пояснила врач-инфекционист Елена Мескина, некоторые разновидности этого гриба, включая обычную черную плесень, уже присутствуют в России, но изменение климатических условий может ускорить их распространение.
«Та же чёрная плесень, которая появляется в ванных, туалетах, сырых домах, — это тоже подвид Aspergillus. Другой вопрос, что у нас сейчас и другие грибки тоже распространяются», — объяснила медик «Вечерней Москве».
Наиболее уязвимыми к грибковым инфекциям являются люди с ослабленным иммунитетом — пациенты с аутоиммунными заболеваниями, принимающие иммуносупрессивные препараты, ВИЧ-инфицированные, пожилые люди и те, кто ведёт малоподвижный образ жизни. У здоровых людей контакт с грибком может ограничиться аллергическими реакциями, тогда как у лиц с иммунодефицитом возможно развитие тяжёлых инвазивных форм, требующих длительного лечения.
Помимо климатических изменений, рост грибковых инфекций связывают с ухудшением экологической обстановки и увеличением продолжительности жизни пациентов с хроническими заболеваниями. Хотя угроза существует, специалисты отмечают, что здоровые люди с крепким иммунитетом имеют значительно меньший риск развития тяжёлых форм грибковых заболеваний.
Напомним, недавно в британских СМИ появились сообщения о том, что из-за меняющегося климата по миру может распространиться смертельно опасная грибковая инфекция. Предполагается, что из-за повсеместного потепления, грибок рода Aspergillus освоит новые территории в Северной Европе, Америке и Азии, создав угрозу для огромного количества людей.