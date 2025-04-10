Мужчина обжёг себе глаза и занёс грибок в лёгкие из-за привычки нюхать вонючие носки

Китаец пришёл к доктору с жалобами на стойкий кашель и покраснение глаз. После обследования врачи заявили, что его лёгкие поражены из-за попавшего туда плесневого грибка Aspergillus. Об этом сообщает Oddity Central.

Врачи расспрашивали пациента о его привычках, чтобы выяснить, откуда пришёл недуг. Мужчина признался, что он большой любитель набрать полные лёгкие аромата своих вонючих носков после долгого рабочего дня. На этом моменте все вопросы отпали.

Врачи объяснили ему, что его «хобби» и стало причиной неудовлетворительного состояния здоровья, а именно – грибковой пневмонии. Дело в том, что носки, если их долго не менять, представляют собой идеальную среду для роста грибков — там тепло, влажно, потно, полно солей и мочевины. Нюхать их не рекомендуется. Только на ваш страх и риск. А вот у любителя вони споры грибка попали в лёгкие и проросли там, вызвав кашель и сильную боль.