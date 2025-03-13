Президент США Дональд Трамп во время встречи с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином обратил внимание на носки вице-президента Джей Ди Вэнса — на них был изображён клевер, символ Ирландии.

Глава Овального кабинета заметил, что ему понравились носки, но они отвлекли его от темы встречи.

Трамп пошутил над вице-президентом Вэнсом из-за носков с ирландским клевером. Видео © Х / Fox News

«Мне нравятся эти носки. Я пытался сфокусироваться, но…», — сказал республиканец.