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13 марта, 00:48

Трамп пошутил над вице-президентом Вэнсом из-за носков с ирландским клевером

Президент США Дональд Трамп во время встречи с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином обратил внимание на носки вице-президента Джей Ди Вэнса — на них был изображён клевер, символ Ирландии.

Глава Овального кабинета заметил, что ему понравились носки, но они отвлекли его от темы встречи.

Трамп пошутил над вице-президентом Вэнсом из-за носков с ирландским клевером. Видео © Х / Fox News

«Мне нравятся эти носки. Я пытался сфокусироваться, но…», — сказал республиканец.

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В конце февраля глава США отметил выбор одежды лидера киевского режима, прибывшего в Вашингтон в «спортивках». В Овальном кабинете республиканец подчеркнул неуважительное отношение Зеленского к администрации, стремящейся разрешить конфликт. После этого произошёл громкий скандал и украинского гостя выперли из Белого дома.

Обложка ©

Х / Fox News

Артём Гапоненко
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