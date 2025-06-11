Тест: Угадать 6 фильмов СССР по диагнозам героев способен только кинодоктор

Советские фильмы — это целая энциклопедия жизни, где смешное переплетается с грустным, а обычные ситуации превращаются в настоящие приключения. И, конечно, нередко финалом многих таких историй становятся больничные койки, гипс или бинты на голове! Кинематограф того времени умел рассказывать о человеческих слабостях без злости, а о неудачах — с лёгкой иронией. Даже в травмпункте или больничной палате герои оставались самими собой: чудаковатыми, добрыми, иногда наивными, но всегда живыми и настоящими. Предлагаем проверить, насколько хорошо вы помните эти культовые сцены!