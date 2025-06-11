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11 июня, 11:00

Тест: Угадать 6 фильмов СССР по диагнозам героев способен только кинодоктор

Белая и чёрная полоса бывает не только в жизни, но и в фильмах, главное — переживать все невзгоды с улыбкой и позитивом. Герои фильмов СССР это подтвердили не один раз!

Обложка © Кадр из фильма «Бриллиантовая рука», режиссёр Леонид Гайдай, сценаристы Леонид Гайдай, Яков Костюковский, Морис Слободской / Kinopoisk

Обложка © Кадр из фильма «Бриллиантовая рука», режиссёр Леонид Гайдай, сценаристы Леонид Гайдай, Яков Костюковский, Морис Слободской / Kinopoisk

Советские фильмы — это целая энциклопедия жизни, где смешное переплетается с грустным, а обычные ситуации превращаются в настоящие приключения. И, конечно, нередко финалом многих таких историй становятся больничные койки, гипс или бинты на голове! Кинематограф того времени умел рассказывать о человеческих слабостях без злости, а о неудачах — с лёгкой иронией. Даже в травмпункте или больничной палате герои оставались самими собой: чудаковатыми, добрыми, иногда наивными, но всегда живыми и настоящими. Предлагаем проверить, насколько хорошо вы помните эти культовые сцены!

Колкие и яркие цитаты из фильмов врезаются в память на долгие годы и часто используются в повседневной жизни. А если речь идёт о советском кинематографе, то таких фраз и выражений тысячи! Попробуете отличить цитаты Нади Шевелёвой от других героинь фильмов СССР? А это испытание для тех, кто запоминает информацию не ушами, а глазами, — нужно угадать, какие предметы из «Операции «Ы» мы спрятали в этих 6 кадрах.

Тест: Лишь библиофил отгадает произведения Пушкина по отрывкам, остальные не наберут и 3/7
Тест: Лишь библиофил отгадает произведения Пушкина по отрывкам, остальные не наберут и 3/7
Виктория Мишинкина
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