Тест: Лето в мультиках СССР: слабо угадать 7 детских картин всего по 1 кадру?

Каникулы, тёплые вечера, звонкий смех во дворах, сочные фрукты, которые кажутся слаще обычного, и бесконечные приключения, о которых потом вспоминаешь всю жизнь. Дети особенно обожают лето: никаких уроков, только море, речки, пляжи, игры до темноты и ощущение, что впереди — целая вечность счастья! Советские мультфильмы прекрасно передавали эту атмосферу. Солнечные зайчики на стенах, спелая земляника в лукошке, парусники на горизонте, весёлые проделки героев. Помните, как здорово было смотреть эти кадры и мечтать о таких же незабываемых днях? Пришло время проверить, насколько хорошо вы помните эти тёплые, яркие моменты из любимых мультиков.