Тест: Лето в мультиках СССР: слабо угадать 7 детских картин всего по 1 кадру?
Лето шагает по стране во весь рост — кто-то уже купается в реке, кто-то жарит шашлыки на даче, а кто-то ностальгирует под любимые советские фильмы о самом беззаботном времени года. Давайте вспомним лучшие из них!
Обложка © Кадр из фильма «Как львёнок и черепаха пели песню», режиссёр Инесса Ковалевская, сценарист Сергей Козлов / Kinopoisk
Каникулы, тёплые вечера, звонкий смех во дворах, сочные фрукты, которые кажутся слаще обычного, и бесконечные приключения, о которых потом вспоминаешь всю жизнь. Дети особенно обожают лето: никаких уроков, только море, речки, пляжи, игры до темноты и ощущение, что впереди — целая вечность счастья! Советские мультфильмы прекрасно передавали эту атмосферу. Солнечные зайчики на стенах, спелая земляника в лукошке, парусники на горизонте, весёлые проделки героев. Помните, как здорово было смотреть эти кадры и мечтать о таких же незабываемых днях? Пришло время проверить, насколько хорошо вы помните эти тёплые, яркие моменты из любимых мультиков.
Веселее всего было проводить каникулы в детских лагерях в кругу друзей и приключений! Но лишь бывшие вожатые и их воспитанники угадают 7 фильмов СССР про летние лагеря. А это испытание для тех, кто любит пощекотать нервишки: нужно угадать 6 культовых ужастиков СССР по 1 кадру!
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