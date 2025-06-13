Тест: Вампиры, ведьмы и вурдалаки — слабо угадать 6 культовых ужастиков СССР по 1 кадру?

Советские ужастики — это особое кино. Тревожная музыка, странные тени за окном, шорохи в пустой комнате. Зрителей пугала сама атмосфера и ощущение, что что-то не так, но ты не понимаешь, что именно. Триллеры будто пропитаны чем-то неуловимо-зловещим: тёмный лес, пустой сад ночью, старый дом со скрипучими половицами. Даже обычные вещи — кукла, телефон, чьи-то шаги за спиной — начинали казаться жуткими. А звуки! Скрип двери, шёпот, внезапный стук — всё это врезалось в память на долгие годы. Советские режиссёры умели играть с воображением зрителя. Они не всегда показывали страшное в лоб и оставляли место для домыслов. Самое время проверить, насколько хорошо вы помните эти жуткие, пугающие истории!