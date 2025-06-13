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13 июня, 08:00

Тест: Вампиры, ведьмы и вурдалаки — слабо угадать 6 культовых ужастиков СССР по 1 кадру?

Пятница, 13-е, — день, когда суеверия оживают. Идеальное время проверить, до сих пор ли вы боитесь старых советских страшилок! В этом нам поможет тест на знание легендарных ужастиков.

Коллаж © Life.ru. Обложка © Freepik, © «Вий» (1967), режиссёры Георгий Кропачев, Константин Ершов, сценаристы Георгий Кропачев, Александр Птушко и др. / Kinopoisk

Коллаж © Life.ru. Обложка © Freepik, © «Вий» (1967), режиссёры Георгий Кропачев, Константин Ершов, сценаристы Георгий Кропачев, Александр Птушко и др. / Kinopoisk

Советские ужастики — это особое кино. Тревожная музыка, странные тени за окном, шорохи в пустой комнате. Зрителей пугала сама атмосфера и ощущение, что что-то не так, но ты не понимаешь, что именно. Триллеры будто пропитаны чем-то неуловимо-зловещим: тёмный лес, пустой сад ночью, старый дом со скрипучими половицами. Даже обычные вещи — кукла, телефон, чьи-то шаги за спиной — начинали казаться жуткими. А звуки! Скрип двери, шёпот, внезапный стук — всё это врезалось в память на долгие годы. Советские режиссёры умели играть с воображением зрителя. Они не всегда показывали страшное в лоб и оставляли место для домыслов. Самое время проверить, насколько хорошо вы помните эти жуткие, пугающие истории!

Не так давно был день рождения у Джонни Деппа — настоящего короля мистических и пугающих фильмов! Сможете узнать 8 картин с его участием всего по 1 кадру? А этот тест для тех, кто любит не только кинематограф, но и литературу, — нужно отгадать произведения великого А. С. Пушкина по отрывкам на 7/7.

Тест: Отличить цитаты Нади Шевелёвой от других героинь фильмов СССР смогут только эксперты
Тест: Отличить цитаты Нади Шевелёвой от других героинь фильмов СССР смогут только эксперты
Виктория Мишинкина
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