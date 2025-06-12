Тест: Посикунчики, козули, лывжа — лишь гурман отгадает, из каких регионов России эти 10 блюд
12 июня — в День России — предлагаем отправиться в гастрономическое путешествие по регионам и попробовать угадать, где готовят эти традиционные блюда!
Коллаж © Life.ru. Обложка © ТАСС / SYCHKOVA EKATERINA, © Freepik
Россия — страна с невероятно разнообразной кухней. Жители разных регионов веками готовят уникальные блюда, передавая рецепты из поколения в поколение. Одни деликатесы стали известны по всей стране, другие остаются кулинарными изысками, которые готовят только местные. Например, знаете ли вы, где популярны пирожки с необычным плетёным краем? Или в каком регионе делают котлеты в форме медвежьей лапы? А сможете отличить блюда Поволжья от уральских или сибирских угощений? Этот тест — отличная возможность узнать что-то новое о кулинарных традициях России и погрузиться в особую атмосферу домашней гастрономии!
Нагуляли аппетит? Тогда самое время подкрепиться и приступить к следующему испытанию: попробуйте узнать 6 фильмов СССР по кадру с теми, кто точно знал толк в готовке: кухарками, горничными и домработницами! А в этом тесте мы решили устроить битву между искусственным интеллектом и фольклором — слабо угадать, какие 7 народных сказок нарисовала нейросеть?