Тест: Посикунчики, козули, лывжа — лишь гурман отгадает, из каких регионов России эти 10 блюд

Россия — страна с невероятно разнообразной кухней. Жители разных регионов веками готовят уникальные блюда, передавая рецепты из поколения в поколение. Одни деликатесы стали известны по всей стране, другие остаются кулинарными изысками, которые готовят только местные. Например, знаете ли вы, где популярны пирожки с необычным плетёным краем? Или в каком регионе делают котлеты в форме медвежьей лапы? А сможете отличить блюда Поволжья от уральских или сибирских угощений? Этот тест — отличная возможность узнать что-то новое о кулинарных традициях России и погрузиться в особую атмосферу домашней гастрономии!