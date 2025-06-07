Тест: Фольклор против ИИ: слабо угадать, какие 7 народных сказок нарисовала нейросеть?

Сказки — неотъемлемая часть детства любого ребёнка! Их сюжеты знакомы каждому: добро побеждает, жадность наказывается, а смекалка ценится выше силы. В них нет сложных слов или заумных намёков, только простые, но вечные истины, которые понятны и ребёнку, и взрослому. Волшебные истории передаются из поколения в поколение, обрастая новыми деталями, но сохраняя суть. В них — отголоски старых времён: избушки на курьих ножках, говорящие звери, волшебные предметы, которые помогают героям в трудную минуту. И хотя сегодня мы живём в другом мире, сказки по-прежнему находят отклик в наших сердцах, продолжая напоминать о справедливости, верности и чудесах. Мы решили совместить прошлое и будущее и попросили нейросеть изобразить известные сказки!