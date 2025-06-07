Тест: Фольклор против ИИ: слабо угадать, какие 7 народных сказок нарисовала нейросеть?
Сегодня, в Международный день сказок, мы решили объединить народные сюжеты с искусственным интеллектом и изобразить любимых всеми персонажей в новых образах!
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Сказки — неотъемлемая часть детства любого ребёнка! Их сюжеты знакомы каждому: добро побеждает, жадность наказывается, а смекалка ценится выше силы. В них нет сложных слов или заумных намёков, только простые, но вечные истины, которые понятны и ребёнку, и взрослому. Волшебные истории передаются из поколения в поколение, обрастая новыми деталями, но сохраняя суть. В них — отголоски старых времён: избушки на курьих ножках, говорящие звери, волшебные предметы, которые помогают героям в трудную минуту. И хотя сегодня мы живём в другом мире, сказки по-прежнему находят отклик в наших сердцах, продолжая напоминать о справедливости, верности и чудесах. Мы решили совместить прошлое и будущее и попросили нейросеть изобразить известные сказки!
«Обыкновенное чудо» — сказочный мюзикл, который до сих пор любят и пересматривают тысячи зрителей! А вы сможете вспомнить, кто из героев культового фильма сказал эти фразы? Помимо чтения сказок детство было полно интересных приколов и забав. Сможете пройти тест на советского ребёнка и ответить на все 7 вопросов про развлечения из СССР?