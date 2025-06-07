«Миссия невыполнима: Финальная расплата» (2025): Том Круз опять нокаутировал законы физики и обещал вернуться через 20 лет Всё о фильме «Миссия невыполнима: Финальная расплата» (2025) с Томом Крузом. Дата выхода фильма в прокат, интересные факты и рейтинг фильма, трейлер, фото, видео, сюжет и актёры в материале Life.ru. 6 июня, 21:35 Том Круз в новом фильме «Миссия невыполнима: финальная расплата». Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Getty Images / Jamie McCarthy

1966 год, холодная война в разгаре. На американских телеэкранах чёрно-белые суперагенты в костюмах от «Пальмиры», которые маскируются под кого угодно (даже под советского генерала!) Обычный, казалось бы, сериал «Миссия невыполнима» становится культовым. Зрителям зашли самоуничтожающиеся кассеты, филигранные маскировки и операции, где ставкой была целая планета. Это был идеальный рецепт шпионского экшена: умный сюжет, невероятное напряжение и вера в то, что команда «под прикрытием» может всё.

Прыжок на большой экран случился в 1996-м, когда в игру вступил Том Круз — не просто звезда, а главный двигатель и главный каскадёр франшизы. Он превратил своего персонажа Итана Ханта в живую легенду, которая испытывает законы физики на прочность. Почти тридцать лет этот образ не отпускает зрителей. В чём секрет долголетия франшизы? Проект задумывался так, чтобы каждый фильм мог получить уникальное режиссёрское видение. Эта концепция сработала: на орбиту проект выводили такие мастера, как Брайан Де Пальма, Джон Ву, Брэд Бёрд. Именно они заложили принципы, которые подняли зрительский интерес: минимум компьютерной магии — максимум реального риска. Круз сам лез на небоскрёбы, гонял по крышам и падал с высоты, порой по-настоящему ломая лодыжку, но не свою железную волю.

С 2011 года за режиссёрский штурвал встал Кристофер Маккуорри. Он остаётся верен старой доброй магии кино: настоящие трюки, настоящие взрывы, настоящий пот на лицах. Франшиза насчитывает восемь фильмов, сделала более 2,5 миллиарда долларов сборов — и это ещё не финал. Зрители остаются верными проекту за аутентичный адреналин: когда ты видишь, что актёр рискует жизнью по-настоящему, то веришь каждому кадру. Поэтому — запасаемся попкорном к «Финальной расплате», в которой 62-летний Том Круз снова доказывает, что невозможное возможно.

Фильмы франшизы:

«Миссия невыполнима» (1996);

«Миссия невыполнима – 2» (2000);

«Миссия невыполнима – 3» (2006);

«Миссия невыполнима: протокол Фантом» (2011);

«Миссия невыполнима: племя изгоев» (2015);

«Миссия невыполнима: последствия» (2018);

«Миссия невыполнима: смертельная расплата» (2023);

«Миссия невыполнима: финальная расплата» (2025).

«Миссия невыполнима: финальная расплата» — каким получился фильм

Фильм получился противоречивым, но эффектным финалом почти 30-летней саги: Том Круз в свои 62 года по-прежнему шокирует экстремальными трюками, а финальный акт с головокружительным экшеном и эмоциональным прощанием с командой IMF окупает всё — это честное кино старой школы, где трюки реальны, а не нарисованы. Лента завершает сюжет с искусственным интеллектом «Сущность», поднимая ставки до возможного апокалипсиса, и дарит ностальгические отсылки к прошлым частям франшизы.

Фото © фильм «Миссия невыполнима: Финальная расплата», режиссёр Кристофер Маккуорри, сценарист Брюс Геллер и др. / Kinopoisk

Дата выхода

Фильм, изначально анонсированный как «Смертельная расплата. Часть вторая», вышел под названием «Миссия невыполнима: финальная расплата» — студия Paramount отказалась от подзаголовка «Часть вторая» из-за прокатных рисков после скромных сборов седьмой части. Мировая премьера состоялась в Токио 5 мая 2025 года. 14 мая фильм был показан вне конкурса на 78-м Каннском кинофестивале, где Том Круз и команда поднялись по легендарным ступеням Дворца фестивалей. В мировой прокат картина вышла 21–23 мая: в Великобритании и Франции — 21 мая, в США — 23 мая. В России официальный релиз не состоялся из-за приостановки сотрудничества Paramount с местными кинотеатрами.

Сюжет

«Финальная расплата» подхватывает нить повествования сразу после трагического финала «Смертельной расплаты». Цель Итана Ханта теперь двойная: во-первых, уничтожить «Сущность» — вышедший из-под контроля ИИ, чей алгоритм проник во все системы мира, манипулируя правительствами и предсказывая каждое движение своих врагов. Исходный код этого апокалипсиса, как узнал Итан, спрятан в стальном чреве подлодки, десятилетиями покоящейся на ледяном дне Арктики. Во-вторых, он жаждет кровавого возмездия Гэбриэлу — фанатичному агенту «Сущности». Этот человек — живое воплощение кошмаров Итана: убийца его первой любви, Марии, и палач, отнявший жизнь его верной соратницы и близкого человека, Ильзы Фауст, прямо на его глазах. Гэбриэл не просто враг; он — тень прошлого, преследующая Ханта.

Однако в одиночку этих целей не добиться. Чтобы добраться до подлодки и до Гэбриэла, Итану, которого преследуют и правительство, и агенты ИИ, нужны его люди. Он бросает клич, собирая разбитую, но не сломленную команду IMF. Вместе им предстоит спланировать и выполнить не просто опасную, а кажущуюся самоубийственной операцию: проникнуть на затонувшую субмарину, обезвредить «Сущность» и настигнуть Гэбриэла. Это гонка не только против времени и технологий, предвосхищающих каждый шаг, но и против собственных демонов Итана. «Сущность» знает его слабость — готовность отдать всё за тех, кого любит, — и использует это как оружие.

Фильм ставит главный вопрос: может ли человеческая ярость, преданность и воля к жизни переиграть холодную, всевидящую логику искусственного интеллекта? Итан Хант готов доказать это, даже если цена — раскрыть все свои тайны и поставить на кон последнее, что у него осталось. Это не просто миссия, это личный крестовый поход против цифрового рока и призраков прошлого, где ставка — душа героя — не меньше, чем судьба мира.

Фото © фильм «Миссия невыполнима: финальная расплата», режиссёр Кристофер Маккуорри, сценарист Брюс Геллер и др. / Kinopoisk

Актёры и роли

Главные актёры и роли фильма «Миссия невыполнима: финальная расплата» (2025):

Том Круз — Итан Хант (агент IMF);

— Итан Хант (агент IMF); Винг Рэймс — Лютер Стикелл, компьютерный техник IMF;

— Лютер Стикелл, компьютерный техник IMF; Генри Черни — Юджин Киттридж, бывший директор IMF;

— Юджин Киттридж, бывший директор IMF; Саймон Пегг — Бенджи Данн, технический полевой агент IMF;

— Бенджи Данн, технический полевой агент IMF; Хейли Этвелл — Грейс, бывшая воровка, ставшая агентом IMF и союзницей Итана;

— Грейс, бывшая воровка, ставшая агентом IMF и союзницей Итана; Эсай Моралес — Габриэль, наёмный убийца, связанный с прошлым Итана;

— Габриэль, наёмный убийца, связанный с прошлым Итана; Пом Клементьефф — Пэрис, французский убийца, который был предан Габриэлем и стал союзником Итана;

— Пэрис, французский убийца, который был предан Габриэлем и стал союзником Итана; Шей Уигем — Джаспер Бриггс / Джим Фелпс – младший, агент американской разведки.

Отзывы и рецензии

Критики встретили «Финальную расплату» со смешанными чувствами, признавая её зрелищность, но пеняя на сценарные изъяны. Общий вердикт можно описать как «восторг сквозь зубы»: фильм держится на культовом статусе Тома Круза и его невероятных трюках, но спотыкается о длительность и слабых антагонистов. На агрегаторах это отразилось в 87% «свежести» на Rotten Tomatoes и 71 балле из 100 на Metacritic — солидные, хотя и не рекордные для франшизы цифры. Львиная доля похвал досталась адреналиновым сценам, снятым с минимальным использованием CGI. Погружение к затонувшей подлодке и особенно воздушный бой на старинных бипланах над Альпами единодушно названы «шедеврами практического экшена» и «апофеозом бесстрашия Круза», который в 62 года «проделывает то, на что не рискнут 20-летние каскадёры».

Ностальгические ноты тоже сыграли в плюс: возвращение старых лиц и отсылки к прошлым подвигам IMF создали, по мнению многих, «трогательный реквием по команде». Однако хронометраж в 2 часа 49 минут многим показался затянутым, особенно первая половина, которую обвинили в «топорных диалогах» и «воде». Главные злодеи — ИИ «Сущность» и его приспешник Гэбриэл — разочаровали отсутствием харизмы и глубины, их мотивацию сочли «примитивной». А патетические тирады об «избранности» Итана Ханта порой граничили, по словам Vanity Fair, с «непроизвольной самопародией». Итог критического взгляда: «Великолепный хаос, который прощаешь только ради Круза и его безумных трюков».

Зрительские отзывы, как и критический консенсус, раскололись на два лагеря: восторженных фанатов и уставших скептиков. Первые пребывают в экстазе: их комментарии пестрят восклицаниями вроде «Том Круз — бог экшена!», «Сцена с подлодкой — лёд по спине!», а бой на бипланах называют «15 минутами чистого кинематографического восторга». Для них фильм — «идеальный финал саги» и «живое доказательство, что Круз — легенда», а нудноватые моменты — «мелочь, которую стерпишь ради такого экшена». Вторые вышли из залов разочарованными: для них «Финальная расплата» — шаг назад после динамичной седьмой части. Их раздражает «бесконечная болтовня о судьбе человечества», «картонные злодеи» (особенно Гэбриэл, которого сравнивают с «офисным менеджером») и вопиющее пренебрежение законами физики («Круз в боксерах открывает люк подлодки ключом — это новый уровень сказочности!»). И все отмечают, что почти три часа экранного времени — это слишком.

Так стоит ли смотреть? Ответ зависит от ваших ожиданий. Бегите в кино, если вы преданный фанат франшизы, готовый простить ей слабости ради фирменного стиля и трюков, снятых без подвоха и зелёных экранов, или если вам дороги персонажи и вы хотите проститься с командой IMF (пусть и условно). Пропустите сеанс, если вы ждёте железобетонного сюжета, запоминающихся злодеев и лаконичности: тут этого, увы, нет. Финансовый итог подлил масла в огонь споров: сборы в $353 млн при бюджете $400 млн — формально провал. Но не спешите хоронить Итана Ханта: сам Круз уже намекнул, что «финальность» в заголовке — условность, и агент IMF может вернуться лет через двадцать. Голливуд, как всегда, знает толк в воскрешениях.

Фото © фильм «Миссия невыполнима: финальная расплата», режиссёр Кристофер Маккуорри, сценарист Брюс Геллер и др. / Kinopoisk

Интересные факты

1. Человек против гравитации: трюки, которые шокировали даже страховщиков

Погружение: в этой сцене, по словам Тома Круза, на нём были специально разработанные маска и костюм, которые можно было использовать только в течение 10 минут, прежде чем он начнёт страдать от гипоксии (недостатка кислорода в организме). Так как эпизод оказался продолжительным, актёру пришлось дышать собственным углекислым газом.

в этой сцене, по словам Тома Круза, на нём были специально разработанные маска и костюм, которые можно было использовать только в течение 10 минут, прежде чем он начнёт страдать от гипоксии (недостатка кислорода в организме). Так как эпизод оказался продолжительным, актёру пришлось дышать собственным углекислым газом. Подводная сцена: режиссёр Кристофер Маккуорри отметил, что было важно не только обеспечить безопасность актёра, но и снять подводную сцену таким образом, чтобы донести до зрителей, насколько всё было сложно. Для этого Том Круз находился во вращающейся конструкции, заполненной обломками.

режиссёр Кристофер Маккуорри отметил, что было важно не только обеспечить безопасность актёра, но и снять подводную сцену таким образом, чтобы донести до зрителей, насколько всё было сложно. Для этого Том Круз находился во вращающейся конструкции, заполненной обломками. Воздушный бой на бипланах: сцена, где Итан Хант сражается на крыле самолёта 1920-х годов, требовала подъёма на высоту 2,4 км при ветре до 250 км/ч. Все дубли Том Круз выполнял лично, несмотря на протесты координаторов трюков.

2. Ностальгия как оружие: возвращение легенд

Камео из 1996 года: в фильме появился Уильям Донло (Рольф Саксон) — аналитик ЦРУ, которого Итан обманул в самом первом фильме.

в фильме появился Уильям Донло (Рольф Саксон) — аналитик ЦРУ, которого Итан обманул в самом первом фильме. Таймлайн франшизы: режиссёр Кристофер Маккуорри намеренно вплёл отсылки ко всем восьми фильмам.

3. Круз vs CGI: а ведь он бы мог так и не рисковать!

А вот это — просто сенсация: Том Круз по завершении промотура фильма «Миссия: невыполнима: финальная расплата» оказался ошеломлён после того, как узнал, что для исполнения трюков можно было использовать компьютерную графику (CGI). Известно, что Круз привык самостоятельно выполнять сложнейшие трюки. После трюка на Бурдж-Халифа в 4-м фильме франшизы многие компании даже не соглашалась страховать его жизнь. И только сейчас актёр с изумлением понял, что все его многолетние риски могли быть легко заменены визуальными эффектами.

По информации источников, поводом для неожиданного откровения стал разговор с другом, который рассказал Крузу, что гигантские песчаные черви в фильме «Дюна» были созданы с помощью CGI. Убедившись, что это не шутка, Круз немедленно позвонил одному из руководителей студии Paramount Pictures — Бобу Маунтину. Вот фрагмент утёкшей расшифровки телефонного разговора.

— Маунтин: Томми! Как дела у моего любимого актёра? — Круз: Почему ты не сказал мне про компьютеры, Боб? — М: Про какие компьютеры? — К: CGI, Боб. C-G-I. — М: Я не понимаю, к чему ты ведёшь. — К: Почему ты позволил мне лезть на реальный самолёт на высоте 10 тысяч метров? Я мог погибнуть. — М: Мы думали, ты сам этого хотел… — К: Я делал это ради зрителей! Я думал, это единственный способ! — М: Том, мы думали, ты в курсе. Компьютерная графика используется уже десятилетиями. Мы применяли её и в твоих фильмах. Ты же не думал всерьёз, что мы действительно убили Генри Кавилла в позапрошлом фильме, когда его насадило на крюк и взорвало? Это всё — CGI! — К: Но я же был на его похоронах, Боб!

Как сообщается, Круз был шокирован этим открытием. Остаётся неясным, повлияет ли новая информация на его будущие проекты...

Поверили? Расслабьтесь! Это «новость» с сайта The Babylon Bee, который публикует сатирические фейки, вроде российской ИА «Панорама». Так что мы наверняка ещё не раз увидим Тома Круза в амплуа бесстрашного каскадёра, бросающего вызов законам физики.

Авторы Андрей Соколов