12 захватывающих криминальных сериалов: от авантюры «Бумажного дома» до нового Холмса в «Шерлоке и дочери» «Прослушка», «Бумажный дом» и другие истории о бандитах и тех, кто их ловит. Некоторые сериалы основаны на реальных событиях. Трейлеры, описание сюжетов, интересные факты, рейтинг. Список топ-12 самых захватывающих криминальных сериалов в материале Life.ru. 30 мая, 21:35 Обложка © Кадры из фильмов «Шерлок и дочь», «Переходный возраст», «Невский», «Настоящий детектив» / Kinopoisk

В комнате полумрак, мерцает экран, а вы затаили дыхание, пытаясь угадать, куда приведёт следствие. Криминальные сериалы — не просто развлечение. Это настоящий магнит для нашего тёмного любопытства и поиска ответов на неудобные вопросы. Почему маньяки вдохновляют художников? Где грань между законом и беспределом? И главное — что мы сделали бы на месте тех, кто балансирует над пропастью?

Нам нравится ощущать себя Шерлоком в пижаме — раскрывать тайны, не вставая с дивана. Но есть и причины поглубже. Эти истории, как рентген, просвечивают общество: коррупция, неравенство, изъяны системы. И, конечно, ожидание катарсиса. Когда злодей наказан, а справедливость торжествует — пусть даже в финальных титрах, — мы верим, что в реальности тоже есть шанс на справедливость. И негодуем, если авторы не дают возможности в неё поверить.

Но главная приманка — персонажи. Побитые жизнью детективы с пагубными привычками, гениальные злодеи с трагичной биографией, жертвы, которые вдруг оказываются палачами. Они нарушают правила, и мы им завидуем. Они теряют всё — и мы им сочувствуем. Они заставляют нас спрашивать: «А я смог бы?»

Готовы к списку сериалов, где моральный компас не всегда показывает в нужную сторону, а новая серия может оказаться ударом ниже пояса? Тогда поехали.

Лучшие зарубежные криминальные сериалы

«Бумажный дом» (La casa de papel)

Фото © Кадр из фильма «Бумажный дом», режиссёр Хесус Кольменар и др., сценарист Алекс Пина и др. / Kinopoisk

Рейтинги: «Кинопоиск» — 8,2; IMDb — 8,2

«Кинопоиск» — 8,2; IMDb — 8,2 Жанры: боевик, триллер, драма, криминал, детектив

боевик, триллер, драма, криминал, детектив Страна: Испания

Испания Режиссёры: Хесус Кольменар, Алекс Родриго, Кольдо Серра и другие

Хесус Кольменар, Алекс Родриго, Кольдо Серра и другие Сценарий: Алекс Пина, Хавьер Гомес Сантандер, Хуан С. Лопез и другие

Алекс Пина, Хавьер Гомес Сантандер, Хуан С. Лопез и другие Актёры: Урсула Корберо, Альваро Морте, Ициар Итуньо, Педро Алонсо, Мигель Эрран, Хайме Лорэнте, Эстер Асебо, Дарко Перич, Майк К. Мэннинг, Энрике Арсе и другие

Урсула Корберо, Альваро Морте, Ициар Итуньо, Педро Алонсо, Мигель Эрран, Хайме Лорэнте, Эстер Асебо, Дарко Перич, Майк К. Мэннинг, Энрике Арсе и другие Дата выхода: 2017 год (5 сезонов)

2017 год (5 сезонов) Где смотреть: okko.tv, wink.ru

Это испанский криминальный сериал о гениальном авантюристе по прозвищу Профессор, который собирает команду из восьми отчаянных профессионалов. Их цель — захватить Королевский монетный двор и напечатать 2,4 миллиарда евро прямо перед носом полиции. Они планируют не просто ограбление, а превращение здания в свою фабрику, а заложников в невольных помощников. Но чем дольше идёт операция, тем больше проблем возникает в их плане: предательства, любовные интриги и внутренние демоны героев могут всё испортить. Сериал полон напряжения и сюрпризов, заставляя зрителей гадать, кто на самом деле управляет ситуацией.

Интересные факты:

Съёмочная команда хотела использовать аутентичные локации, заполучив для декораций настоящий Королевский монетный двор Испании, однако Министерство экономики и бизнеса не позволило осуществить эту идею. В результате роль Монетного двора исполнило здание Национального исследовательского совета, а вместо Нацбанка в кадре «засветилось» Министерство общественных работ.

Сценарий писали прямо во время съёмок: так сценаристы лучше понимали, как должны поступать герои в той или иной ситуации, и направляли сюжет в самое правдоподобное русло.

«Гоморра» (Gomorra: La serie)

Фото © Кадр из фильма «Гоморра», режиссёр Клаудио Капеллини и др., сценарист Valerio Cilio и др. / Kinopoisk

Рейтинги: «Кинопоиск» — 8,0; IMDb — 8,6

«Кинопоиск» — 8,0; IMDb — 8,6 Жанры: драма, криминал

драма, криминал Страны: Италия, Германия

Италия, Германия Режиссёры: Клаудио Капеллини, Франческа Коменчини, Стефано Соллима и другие

Клаудио Капеллини, Франческа Коменчини, Стефано Соллима и другие Сценарий: Джанлука Леонсини, Леонардо Фазоли и другие

Джанлука Леонсини, Леонардо Фазоли и другие Актёры: Сальваторе Эспозито, Марко Д’Аморе, Ивана Лотито, Кристиана Делль’Анна, Алессандро Палладино, Фортунато Серлино, Артуро Музелли, Брайан Флаккус, Фабио Де Каро и другие

Сальваторе Эспозито, Марко Д’Аморе, Ивана Лотито, Кристиана Делль’Анна, Алессандро Палладино, Фортунато Серлино, Артуро Музелли, Брайан Флаккус, Фабио Де Каро и другие Дата выхода: 2014 год (5 сезонов)

2014 год (5 сезонов) Где смотреть: kion.ru, okko.tv, wink.ru

Криминальный сериал-разоблачение, выросший из одноимённой книги Роберто Савиано и фильма Маттео Гарроне. Здесь мафия не романтизируется, это просто грязный кулак, сжимающий горло Неаполя. Через призму жизни Чиро, «правой руки» босса клана Савастано, зритель видит мир, где дети учатся стрелять раньше, чем читать, женщины торгуют наркотиками между стиркой и готовкой, а предательство — не грех, а правило игры. Съёмки в неаполитанских трущобах, достоверные диалоги и персонажи даже без намёка на сострадание превращают каждый эпизод почти в документальные кадры. Это не история о войне за власть. Это хроника системы, где выживание — единственная награда, а трупы на улицах — обыденность. После «Гоморры» даже «Крёстный отец» покажется доброй детской сказкой на ночь.

Интересные факты:

В сериале Неаполь показан настоящим — таким, каким его никогда не увидит турист: город, погрязший в коррупции и мусоре, где почти треть населения имеет криминальное прошлое.

В телеверсии сериала удалили документальные подробности, настоящих коррумпированных чиновников и реальные события. Вектор сместился в сторону художественного вымысла.

История с бокалом в ночном клубе между боссом мафии и его подчинённым основана на фактах.

«Прослушка» (The Wire)

Фото © Кадр из фильма «Прослушка», режиссёр Джо Чаппелль и др., сценарист Дэвид Саймон и др. / Kinopoisk

Рейтинги: «Кинопоиск» — 8,4; IMDb — 9,3

«Кинопоиск» — 8,4; IMDb — 9,3 Жанры: триллер, драма, криминал

триллер, драма, криминал Страна: США

США Режиссёры: Джо Чаппелль, Эрнест Р. Дикерсон, Кларк Джонсон и другие

Джо Чаппелль, Эрнест Р. Дикерсон, Кларк Джонсон и другие Сценарий: Дэвид Саймон, Эд Бёрнс, Джой Луско и другие

Дэвид Саймон, Эд Бёрнс, Джой Луско и другие Актёры: Доминик Уэст, Лэнс Реддик, Уэнделл Пирс, Кларк Питерс, Соня Сон, Дирдри Лавджой, Эйдан Гиллен, Сет Гиллиам, Идрис Эльба, Вуд Харрис и другие

Доминик Уэст, Лэнс Реддик, Уэнделл Пирс, Кларк Питерс, Соня Сон, Дирдри Лавджой, Эйдан Гиллен, Сет Гиллиам, Идрис Эльба, Вуд Харрис и другие Дата выхода: 2002 год (5 сезонов)

2002 год (5 сезонов) Где смотреть: okko.tv, kino.tricolor.tv, wink.ru

Детектив Джимми Макналти, циничный и упрямый, запускает расследование против Эйвона Барксдейла — наркобарона, превратившего улицы Балтимора в шахматную доску своих преступлений. Но, чтобы поймать короля, нужно сломать всю игру: Макналти втягивает в операцию команду наркополицейских во главе с лейтенантом Седриком Дэниелсом, а следом — технарей, перехватывающих зашифрованные переговоры бандитов. Здесь нет героев в сияющих доспехах: полицейские врут начальству, подбрасывают улики, а преступники философствуют о морали между заказами на убийства. Прослушка становится зеркалом, отражающим гнилую суть системы.

Интересные факты:

Шоу возглавило топ-100 лучших сериалов XXI века по версии BBC.

Дэвид Саймон, создатель и основной сценарист сериала, — бывший журналист криминальной хроники.

Эд Бёрнс, друг Саймона и один из сценаристов и продюсеров шоу, работал в отделе по расследованию убийств полиции Балтимора и принимал участие в расследованиях дел с использованием прослушивающей аппаратуры.

Многие эпизодические персонажи были сыграны настоящими офицерами полиции, политиками и бывшими преступниками.

Некоторые персонажи имеют реальных прототипов, среди них преступники Баблс и Эйвон Барксдейл и полицейский Джей Ландсман.

«Во все тяжкие» (Breaking Bad)

Фото © Кадр из фильма «Во все тяжкие», режиссёр Мишель Макларен и др., сценарист Винс Гиллиган и др. / Kinopoisk

Рейтинги: «Кинопоиск» — 8,9; IMDb — 9,5

«Кинопоиск» — 8,9; IMDb — 9,5 Жанры: криминал, драма, триллер

криминал, драма, триллер Страна: США

США Режиссёры: Мишель Макларен, Адам Бернштейн, Винс Гиллиган и другие

Мишель Макларен, Адам Бернштейн, Винс Гиллиган и другие Сценарий: Винс Гиллиган, Сэм Кэтлин, Томас Шнауц и другие

Винс Гиллиган, Сэм Кэтлин, Томас Шнауц и другие Актёры: Брайан Крэнстон, Анна Ганн, Аарон Пол, Дин Норрис, Бетси Брандт, АрДжей Митти, Боб Оденкёрк, Джанкарло Эспозито, Джонатан Бэнкс, Стивен Майкл Кесада и другие

Брайан Крэнстон, Анна Ганн, Аарон Пол, Дин Норрис, Бетси Брандт, АрДжей Митти, Боб Оденкёрк, Джанкарло Эспозито, Джонатан Бэнкс, Стивен Майкл Кесада и другие Дата выхода: 2008 год (5 сезонов)

2008 год (5 сезонов) Где смотреть: wink.ru, rutube.ru, okko.tv

История Уолтера Уайта, школьного учителя химии, который узнаёт о своём смертельном диагнозе и решает обеспечить семью, начав производить наркотики. Вместе с Джесси Пинкманом, бывшим учеником и мелким наркодилером, он строит подпольную лабораторию. Но чем успешнее становится их бизнес, тем глубже Уолтер погружается в криминальный мир: ложь семье, сделки с мафией, убийства. Его моральные принципы трескаются, как стекло колбы: из робкого семьянина он превращается в безжалостного наркобарона Хайзенберга. Сериал не про наркотики — про то, как страх и отчаяние могут исказить даже лучшие намерения.

Интересные факты:

Легендарная шляпа Уолтера первоначально появилась не для образа, а из-за жалоб Крэнстона: после бритья налысо его кожа обгорала на солнце. Аксессуар стал символом трансформации Уолтера Уайта в наркобарона.

Сцена, в которой Уолт швыряет пиццу, была снята с одного дубля: Крэнстон случайно забросил её точно на крышу — и эпизод вошёл в историю. Позже фанаты стали повторять бросок у дома, где снимали сериал.

В сериале Уолт закапывает деньги в пустыне, но координаты указывают на съёмочную площадку Q Studios в Альбукерке. Это сделали, чтобы зрители не рисковали жизнью, пытаясь найти «клад».

«Настоящий детектив» (True Detective)

Фото © Кадр из фильма «Настоящий детектив», режиссёр Кэри Дзёдзи Фукунага и др., сценарист Ник Пиццолатто и др. / Kinopoisk

Рейтинги: «Кинопоиск» — 8,5; IMDb — 8,9

«Кинопоиск» — 8,5; IMDb — 8,9 Жанры: детектив, криминал, триллер, драма

детектив, криминал, триллер, драма Страна: США

США Режиссёры: Кэри Дзёдзи Фукунага, Исса Лопес, Дэниэл Сакхайм и другие

Кэри Дзёдзи Фукунага, Исса Лопес, Дэниэл Сакхайм и другие Сценарий: Ник Пиццолатто, Scott Lasser, Крис Манди и другие

Ник Пиццолатто, Scott Lasser, Крис Манди и другие Актёры: Мэттью Макконахи, Вуди Харрельсон, Мишель Монахэн, Колин Фаррелл, Рэйчел Макадамс, Тейлор Китч, Винс Вон, Махершала Али, Стивен Дорфф, Джоди Фостер и другие

Мэттью Макконахи, Вуди Харрельсон, Мишель Монахэн, Колин Фаррелл, Рэйчел Макадамс, Тейлор Китч, Винс Вон, Махершала Али, Стивен Дорфф, Джоди Фостер и другие Дата выхода: 2014 год (по настоящее время)

2014 год (по настоящее время) Где смотреть: ntvplus.tv, wink.ru, kion.ru

Этот американский сериал в жанре процедурной драмы идёт на HBO с 12 января 2014 года. Каждый сезон рассказывает отдельную историю о детективах, чьи расследования переплетаются с их личными проблемами. Мрачные дела — от ритуальных убийств в Луизиане до таинственных исчезновений на Аляске — сочетаются с глубокими раздумьями о зле, экзистенциальными трудностями и упадком морали. Здесь нет стандартных героев: речь идёт об обычных людях, чьи поиски правды вскрывают коррупцию, открывают семейные секреты и тени их прошлых ошибок. Сериал известен своей нуарной эстетикой, запоминающимися монологами и тем, что зло здесь редко наказывается, но всегда оставляет след.

Интересные факты:

Создатели сериала хотели постоянно поддерживать психологическое и мрачное напряжение на экране. Поэтому они тщательно подбирали места для съёмок, погоду и даже фильтры для камеры.

Мэттью Макконахи играл в сериале атеиста, а Вуди Харрельсон — христианина. Любопытно, что в реальной жизни Макконахи — христианин, а Харрельсон — атеист.

Известная шестиминутная сцена перестрелки в четвёртом эпизоде второго сезона была снята одним дублем.

Лучшие русские криминальные сериалы

«Невский»

Фото © Кадр из фильма «Невский», режиссёр Андрей Коршунов, сценарист Андрей Тумаркин / Kinopoisk

Рейтинги: «Кинопоиск» — 7,8; IMDb — 6,1

«Кинопоиск» — 7,8; IMDb — 6,1 Жанры: детектив, криминал

детектив, криминал Страна: Россия

Россия Режиссёры: Андрей Коршунов, Алексей Павлов

Андрей Коршунов, Алексей Павлов Сценарий: Андрей Тумаркин, Александр Качан, Евгений Кукарин

Андрей Тумаркин, Александр Качан, Евгений Кукарин Актёры: Антон Васильев, Андрей Гульнев, Сергей Кошонин, Дмитрий Паламарчук, Мария Капустинская, Александр Кудренко, Александр Саюталин, Юрий Архангельский, Николай Горшков, Антон Багров и другие

Антон Васильев, Андрей Гульнев, Сергей Кошонин, Дмитрий Паламарчук, Мария Капустинская, Александр Кудренко, Александр Саюталин, Юрий Архангельский, Николай Горшков, Антон Багров и другие Дата выхода: 2015 год (3 сезона)

2015 год (3 сезона) Где смотреть: ntvplus.tv, ivi.ru, premier.one

Криминальный сериал о капитане полиции Павле Семёнове, который после спасения дочери бизнесмена с его помощью попадает из спального района Петербурга в престижный центральный отдел. Здесь он сталкивается с коррумпированным коллективом, где коллеги больше заняты личным обогащением, чем борьбой с преступностью. Семёнов начинает подозревать, что его перевод — часть скрытого плана начальника Латышева, использующего Павла в опасных схемах между бандитами и «оборотнями в погонах». Теперь герою предстоит выбрать: стать частью системы или пойти против неё, рискуя карьерой и жизнью.

Интересные факты:

В апреле 2025 года стартовали съёмки восьмого сезона сериала «Невский». Премьера ожидается не ранее весны 2026 года на канале НТВ.

Гибель Павла Семёнова в финале седьмого сезона может быть инсценировкой спецслужб. По одной из версий, это государственный розыгрыш с участием «живого трупа» ради борьбы с криминальным синдикатом «Архитектор».

«След»

Фото © Кадр из фильма «След», режиссёр Игорь Ромащенко и др., сценарист Камиль Закиров и др. / Kinopoisk

Рейтинги: «Кинопоиск» — 5,0; IMDb — 3,3

«Кинопоиск» — 5,0; IMDb — 3,3 Жанры: криминал, детектив

криминал, детектив Страна: Россия

Россия Режиссёры: Игорь Ромащенко, Владимир Кошеваров, Камиль Закиров и другие

Игорь Ромащенко, Владимир Кошеваров, Камиль Закиров и другие Сценарий: Камиль Закиров, Вячеслав Кушнир, Анна Милена Амон и другие

Камиль Закиров, Вячеслав Кушнир, Анна Милена Амон и другие Актёры: Ольга Копосова, Владимир Ташлыков, Павел Шуваев, Сергей Пиоро, Андрей Лавров, Евгений Кулаков, Дмитрий Комов, Александр Баринов, Константин Демидов, Ольга Мокшина и другие

Ольга Копосова, Владимир Ташлыков, Павел Шуваев, Сергей Пиоро, Андрей Лавров, Евгений Кулаков, Дмитрий Комов, Александр Баринов, Константин Демидов, Ольга Мокшина и другие Дата выхода: 2007 год (15 сезонов)

2007 год (15 сезонов) Где смотреть: okko.tv, ivi.ru, wink.ru

Криминальный сериал рассказывает о сотрудниках вымышленной Федеральной экспертной службы (ФЭС) — спецподразделения МВД, расследующего резонансные преступления. Герои, от криминалистов до оперативников, распутывают дела через анализ улик, допросы и рискованные спецоперации, сталкиваясь с коррупцией, маньяками и внутренними конфликтами. Каждая серия — автономное дело, но сквозной сюжет раскрывает личные драмы команды, где служебный долг часто пересекается с моральным выбором: закрыть дело «по шаблону» или докопаться до правды, даже если она бьёт по системе.

Интересные факты:

В некоторых сериях, таких как «Садовник» или «Взаперти», используются сюжеты, близкие к реально произошедшим делам.

Хотя по сюжету все события происходят практически в одном городе, общее число локаций сериала уже превысило восемь тысяч.

За весь период создания и показа сериала было задействовано более семи тысяч актёров, но при этом основная команда главных героев оставалась практически неизменной.

Сериал трижды получал премию ТЭФИ.

«Слово пацана. Кровь на асфальте»

Фото © Кадр из фильма «Слово пацана. Кровь на асфальте», режиссёр Жора Крыжовников, сценарист Жора Крыжовников / Kinopoisk

Рейтинги: «Кинопоиск» — 8,2; IMDb — 7,6

«Кинопоиск» — 8,2; IMDb — 7,6 Жанры: драма, криминал

драма, криминал Страна: Россия

Россия Режиссёр: Жора Крыжовников

Жора Крыжовников Сценарий: Жора Крыжовников, Андрей Золотарёв, Роберт Гараев

Жора Крыжовников, Андрей Золотарёв, Роберт Гараев Актёры: Леон Кемстач, Рузиль Минекаев, Иван Янковский, Анастасия Красовская, Юлия Александрова, Слава Копейкин, Лев Зулькарнаев, Никита Кологривый, Сергей Бурунов, Антон Васильев и другие

Леон Кемстач, Рузиль Минекаев, Иван Янковский, Анастасия Красовская, Юлия Александрова, Слава Копейкин, Лев Зулькарнаев, Никита Кологривый, Сергей Бурунов, Антон Васильев и другие Дата выхода: 2023 год (1-й сезон)

2023 год (1-й сезон) Где смотреть: wink.ru, start.ru

Криминальная драма разворачивается в Казани конца 1980-х, где подростки из рабочих семей создают уличные группировки, деля территории и уличную власть силой. Главный герой — 14-летний Андрей, ученик музыкальной школы из интеллигентной семьи. Его жизнь меняется, когда он начинает заниматься английским с Маратом, лидером местной банды. Сталкиваясь с насмешками и желая доказать свою силу, Андрей вступает в группировку, где «слово пацана» — закон, а верность и жестокость решают всё. Сериал показывает, как бедность, безразличие взрослых и анархия перестройки толкают ещё детей на опасный путь, где дружба и предательство проверяются в уличных столкновениях, а цена ошибки — жизнь.

Интересные факты:

Создатели сериала планировали провести съёмки в 2022 году в Казани, однако местные общественники этому воспротивились — и в итоге пришлось снимать в Ярославле, где были подобраны локации, похожие на улицы, дворы и здания Казани.

В сериале звучит музыка 80-х годов в новой аранжировке: хиты «Ласкового мая», «Миража», «Комбинации», Виктора Цоя и Игоря Талькова.

В конце каждой серии указан телефон анонимной линии для родителей трудных подростков.

«Формула преступления»

Фото © Кадр из фильма «Формула преступления», режиссёр Сергей Виноградов и др., сценарист Дарья Коростелёва и др. / Kinopoisk

Рейтинги: «Кинопоиск» — 8,4; IMDb — 7,8

«Кинопоиск» — 8,4; IMDb — 7,8 Жанры: криминал, детектив, исторический

криминал, детектив, исторический Страна: Россия

Россия Режиссёры: Сергей Виноградов, Станислав Мареев, Кира Ангелина

Сергей Виноградов, Станислав Мареев, Кира Ангелина Сценарий: Дарья Коростелёва, Валентин Спиридонов, Андрей Бережанский и другие

Дарья Коростелёва, Валентин Спиридонов, Андрей Бережанский и другие Актёры: Алина Ланина, Андрей Горбачёв, Константин Воробьёв, Кирилл Иванов, Валерий Кухарешин, Оксана Базилевич, Антон Пулит, Ольга Семёнова, Денис Синявский, Ольга Белявская и другие

Алина Ланина, Андрей Горбачёв, Константин Воробьёв, Кирилл Иванов, Валерий Кухарешин, Оксана Базилевич, Антон Пулит, Ольга Семёнова, Денис Синявский, Ольга Белявская и другие Дата выхода: 2019 год (2 сезона)

2019 год (2 сезона) Где смотреть: okko.tv, ivi.ru, kinopoisk.ru

Детективный сериал о первой женщине-криминалисте в России конца XIX века. Анастасия Ардашникова, выпускница Сорбонны, возвращается в Санкт-Петербург 1895 года с революционными методами расследования, но сталкивается с предрассудками общества и консервативным укладом сыскной полиции. Её попытки внедрить науку в раскрытие преступлений наталкиваются на сопротивление даже со стороны пристава Тараса Смолокурова, который считает её подходы слишком «европейскими» для российских реалий. Анастасии предстоит не только бороться с преступниками, но и доказывать, что женщина способна быть профессионалом в мире, где правят мужчины, а традиции часто важнее истины.

Интересные факты:

Съёмки проходили в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, включая исторические локации: Михайловский дворец, Шереметевский дворец, особняки Кельха, Гудовича, Гильзе фан дер Пальса, усадьбы Строгановых (Марьино) и Трубецких (Елизаветино).

Каждое детективное расследование во втором сезоне занимает две серии (всего восемь сюжетных арок).

Новинки криминальных сериалов 2025

«Переходный возраст» (Adolescence)

Фото © Кадр из фильма «Переходный возраст», режиссёр Фил Барантини, сценарист Стивен Грэм и др. / Kinopoisk

Рейтинги: «Кинопоиск» — 7,4; IMDb — 8,2

«Кинопоиск» — 7,4; IMDb — 8,2 Жанры: драма, триллер

драма, триллер Страна: Великобритания

Великобритания Режиссёр: Фил Барантини

Фил Барантини Сценарий: Стивен Грэм, Джек Торн

Стивен Грэм, Джек Торн Актёры: Стивен Грэм, Оуэн Купер, Эшли Уолтерс, Кристина Тремарко, Эрин Доэрти, Фэй Марсей, Остин Хэйнс и другие

Стивен Грэм, Оуэн Купер, Эшли Уолтерс, Кристина Тремарко, Эрин Доэрти, Фэй Марсей, Остин Хэйнс и другие Дата выхода: 2025 год (1-й сезон)

2025 год (1-й сезон) Где смотреть: www.netflix.com, rutube.ru

Действие этого драматического мини-сериала разворачивается в тихом английском городке, где жизнь семьи Миллер рушится в одно мгновение: 13-летнего Джейми арестовывают по подозрению в убийстве одноклассницы Кэти Леонард. Жёсткие допросы и давление со стороны следствия заставляют сомневаться не только в вине мальчика, но и в том, насколько справедлива система, готовая сломать его ради «правды». Джейми отправляют в психиатрическую клинику для несовершеннолетних, а семья Миллер пытается отстоять свою правду, сталкиваясь с предвзятым мнением общества, подозрениями в своих намерениях и пугающими секретами, которые город прятал за успешным фасадом. Сериал исследует, как легко ярлык «убийца» стирает грань между жертвой и преступником, когда речь идёт о подростке переходного возраста.

Интересные факты:

В основу сериала легли сразу несколько преступлений, произошедших в Великобритании, а не одна конкретная история.

Сериал получил политическое влияние: депутат Анализа Миджлия предложила транслировать его в парламенте и в школах, подчеркнув его потенциал в борьбе с насилием против женщин.

«Резиденция» (The Residence)

Фото © Кадр из фильма «Резиденция», режиссёры Лиза Джонсон, Джаффар Махмуд, сценаристы Kate Andersen Brower, Пол Уилльям Дэвис / Kinopoisk

Рейтинги: «Кинопоиск» — 7,6; IMDb — 7,7

«Кинопоиск» — 7,6; IMDb — 7,7 Жанры: детектив, чёрная комедия

детектив, чёрная комедия Страна: США

США Режиссёры: Лиза Джонсон, Джаффар Махмуд

Лиза Джонсон, Джаффар Махмуд Сценарий: Кейт Андерсен Брауэр, Пол Уилльям Дэвис

Кейт Андерсен Брауэр, Пол Уилльям Дэвис Актёры: Узо Адуба, Джанкарло Эспозито, Молли Григгс, Кен Марино, Рэндалл Пак, Сьюзэн Келечи Уотсон, Исайя Уитлок мл., Джейсон Ли, Эл Митчелл, Дэн Перро и другие

Узо Адуба, Джанкарло Эспозито, Молли Григгс, Кен Марино, Рэндалл Пак, Сьюзэн Келечи Уотсон, Исайя Уитлок мл., Джейсон Ли, Эл Митчелл, Дэн Перро и другие Дата выхода: 2025 год (1-й сезон)

2025 год (1-й сезон) Где смотреть: rutube.ru, okko.tv

Детективно-комедийный сериал, где убийство главного швейцара Белого дома во время государственного банкета превращает президентскую резиденцию в гигантскую ловушку для 157 подозреваемых. Расследование ведёт эксцентричная Корделия Капп (Узо Адуба) — детектив с биноклем для наблюдения за птицами и сарказмом, который далеко не всем нравится. Её методы шокируют гостей и персонал: от тёщи президента, глушащей водку, до скандальных политиков, прячущих свои секреты за ширмой дипломатии. Каждая из 132 комнат Белого дома становится ключом к разгадке, а конфликты между подозреваемыми — топливом для интриги. Сериал, созданный продюсерами «Бриджертонов», балансирует между абсурдным юмором и филигранным детективным сюжетом.

Интересные факты:

Съёмки сериала проходили на площадке Raleigh Studios в Лос-Анджелесе, где была создана крупнейшая реконструкция Белого дома, когда-либо снятая для телевидения.

В названиях серий (всего их вышло восемь) использованы названия известных фильмов и произведений литературы детективного жанра.

«Шерлок и дочь» (Sherlock & Daughter)

Фото © Кадр из фильма «Шерлок и дочь», режиссёры

Брин Хиггинс, Эль-Майя Тэйлфизерс, сценарист Брендан Фоли и др. / Kinopoisk

Рейтинги: «Кинопоиск» — 7,6; IMDb — 6,5

«Кинопоиск» — 7,6; IMDb — 6,5 Жанры: триллер, драма, детектив, криминал

триллер, драма, детектив, криминал Страна: США

США Режиссёры: Брин Хиггинс, Эль-Майя Тэйлфизерс

Брин Хиггинс, Эль-Майя Тэйлфизерс Сценарий: Брендан Фоли, Джеймс Дафф, Мика Райт и другие

Брендан Фоли, Джеймс Дафф, Мика Райт и другие Актёры: Дэвид Тьюлис, Блю Хант, Ардал О’Хэнлон, Мэри О’Дрискол, Джиа Хантер, Филлип П. Кин, Джо Клочек, Фиона Глэскотт, Ивана Миличевич Пол Рейд и другие

Дэвид Тьюлис, Блю Хант, Ардал О’Хэнлон, Мэри О’Дрискол, Джиа Хантер, Филлип П. Кин, Джо Клочек, Фиона Глэскотт, Ивана Миличевич Пол Рейд и другие Дата выхода: 2025 год (1-й сезон)

2025 год (1-й сезон) Где смотреть: okko.tv, kion.ru, ivi.ru

В этом детективном сериале знаменитый сыщик решает сразу две задачи: спасти Ватсона и миссис Хадсон из плена Мориарти и разобраться с новой «дочерью» по имени Амелия, которая приехала из США после смерти своей матери. Она молодая, смелая и умная, и появление её в жизни Холмса нарушает его привычный распорядок. Холмс использует свои дедуктивные способности и связи, чтобы выяснить правду о её и своём прошлом. Сериал сочетает классические детективные элементы Конан Дойля с раскрытием семейной тайной. Каждый шаг приближает героев к напряжённой схватке с Мориарти, который готов устранить всех на своём пути.

Интересные факты:

Сериал снимали в Дублине и графстве Уиклоу, где улица Норт-Грейт-Джордж была преобразована в викторианский Лондон.

В сериале у профессора Мориарти появляется сын Дэн, который становится антагонистом для Амелии.

Дэвид Тьюлис сыграл Холмса как мизантропа с отталкивающими чертами: он груб, манипулятивен и готов на жестокость ради правды. Это контрастирует с романтизированными образами из других экранизаций.

Авторы Андрей Соколов