Тест: Пират, Шляпник, Вилли Вонка — сколько фильмов с Джонни Деппом вы узнаете по 1 кадру?

Трогательный чудак, безумный пират, мрачный мститель, сказочный маг — герои Джонни Деппа всегда на грани реальности: то ли гении, то ли сумасшедшие, но неизменно харизматичные и запоминающиеся! Фильмы с участием актёра — это всегда особый мир: то пугающий, то смешной, то трогательный до мурашек. И в каждом он оставляет частичку себя. И всё же за внешней эксцентричностью скрывается редкая для Голливуда искренность. Депп не боится быть уязвимым — и в жизни, и на экране. Скандалы, суды, личные драмы лишь подчёркивают это: он не идеальный супергерой, а живой человек, который умеет превращать свои недостатки в искусство!