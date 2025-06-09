Тест: Пират, Шляпник, Вилли Вонка — сколько фильмов с Джонни Деппом вы узнаете по 1 кадру?
Сегодня, 9 июня, отмечает день рождения один из самых необычных и узнаваемых актёров нашего времени — Джонни Депп. За долгую карьеру он успел сняться более чем в 100 картинах и стать героем нашего теста!
Обложка © Кадр из фильма «Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца», режиссёр Гор Вербински, сценаристы Тед Эллиот, Терри Россио, Стюарт Битти и др. / Kinopoisk © Кадр из фильма «Чарли и шоколадная фабрика», режиссёр Тим Бёртон, сценаристы Джон Огаст, Роальд Даль / Kinopoisk
Трогательный чудак, безумный пират, мрачный мститель, сказочный маг — герои Джонни Деппа всегда на грани реальности: то ли гении, то ли сумасшедшие, но неизменно харизматичные и запоминающиеся! Фильмы с участием актёра — это всегда особый мир: то пугающий, то смешной, то трогательный до мурашек. И в каждом он оставляет частичку себя. И всё же за внешней эксцентричностью скрывается редкая для Голливуда искренность. Депп не боится быть уязвимым — и в жизни, и на экране. Скандалы, суды, личные драмы лишь подчёркивают это: он не идеальный супергерой, а живой человек, который умеет превращать свои недостатки в искусство!
Порой кино затрагивает не самые приятные темы и довольно правдиво показывает человеческие пороки, поэтому во многих фильмах можно увидеть маргиналов, бандитов и женщин лёгкого поведения. А вы сможете угадать, из каких 8 фильмов эти ночные бабочки? А этот тест для тех, кто ни за что не променяет старое доброе советское кино на голливудские блокбастеры: нужно вспомнить, кто из героев «Обыкновенного чуда» сказал эти фразы!