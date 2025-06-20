Актёр из «Великолепного века» Озан Гювен получил срок за домашнее насилие

Турецкий актёр Озан Гювен, сыгравший Рустема-пашу в популярном сериале «Великолепный век», получил тюремный срок за избиение бывшей возлюбленной. Об этом сообщает издание Haber Gazetesi.

Суд признал Гювена виновным в нападении на Дениз Булутсуз и приговорил его к двум годам и трём месяцам лишения свободы. Сам актёр отвергает обвинения и утверждает, что инициатором конфликта была девушка. Более того, он подал встречный иск, обвинив её в агрессии и клевете.

К слову, законы против домашнего насилия в Турции формально существуют и включают как уголовное преследование, так и меры защиты жертв — в том числе ограничительные приказы и эвакуацию обидчика из дома. В 2012 году страна приняла Закон № 6284 о защите семьи и предотвращении насилия в отношении женщин. Однако на практике защита работает нестабильно: случаи насилия часто игнорируются, судебные решения затягиваются, а наказания бывают мягкими. Ситуация усугубилась после выхода Турции из Стамбульской конвенции в 2021 году, что вызвало критику со стороны правозащитников и усилило обеспокоенность ростом безнаказанности. Так что случай Гювена — скорее редкость.