Султана Сулеймана из «Великолепного века» осудили по делу о протестах в Стамбуле
Anadolu: Актёра Халита Эргенча осудили по делу о протестах в Стамбуле
Халит Эргенч. Обложка © фильм «Великолепный век», режиссер Дурул Тайлан и др., сценарист Мераль Окай и др. / Kinopoisk
Турецкого актёра Халита Эргенча, известного по роли султана Сулеймана в сериале «Великолепный век», приговорили к тюремному сроку за дачу ложных показаний в ходе расследования по делу о протестах в парке Гези. Ему предстоит отсидеть в колонии 1 год, 10 месяцев и 15 дней, сообщает Anadolu.
Изначально прокуратура запрашивала для звезды срок в два года и три месяца, но суд смягчил приговор в связи с отсутствием у актёра проблем с законом до инцидента. Эргенч может обжаловать решение суда.
Ранее Life.ru сообщал, что французский актёр Пьер Пальмад, известный по фильму «Астерикс и Обеликс против Цезаря», выйдет из тюрьмы после аварии. ДТП произошло по вине актёра, который был под наркотиками. На него наденут электронный браслет.