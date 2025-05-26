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26 мая, 15:38

Султана Сулеймана из «Великолепного века» осудили по делу о протестах в Стамбуле

Anadolu: Актёра Халита Эргенча осудили по делу о протестах в Стамбуле

Халит Эргенч. Обложка © фильм «Великолепный век», режиссер Дурул Тайлан и др., сценарист Мераль Окай и др. / Kinopoisk

Халит Эргенч. Обложка © фильм «Великолепный век», режиссер Дурул Тайлан и др., сценарист Мераль Окай и др. / Kinopoisk

Турецкого актёра Халита Эргенча, известного по роли султана Сулеймана в сериале «Великолепный век», приговорили к тюремному сроку за дачу ложных показаний в ходе расследования по делу о протестах в парке Гези. Ему предстоит отсидеть в колонии 1 год, 10 месяцев и 15 дней, сообщает Anadolu.

Изначально прокуратура запрашивала для звезды срок в два года и три месяца, но суд смягчил приговор в связи с отсутствием у актёра проблем с законом до инцидента. Эргенч может обжаловать решение суда.

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Полина Никифорова
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