Султана Сулеймана из «Великолепного века» осудили по делу о протестах в Стамбуле

Турецкого актёра Халита Эргенча, известного по роли султана Сулеймана в сериале «Великолепный век», приговорили к тюремному сроку за дачу ложных показаний в ходе расследования по делу о протестах в парке Гези. Ему предстоит отсидеть в колонии 1 год, 10 месяцев и 15 дней, сообщает Anadolu.

Изначально прокуратура запрашивала для звезды срок в два года и три месяца, но суд смягчил приговор в связи с отсутствием у актёра проблем с законом до инцидента. Эргенч может обжаловать решение суда.