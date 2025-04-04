Известного актёра из Казахстана внесли в чёрный список за избиение девушки
Шарип Серик. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/shakenti
В Казахстане одна из продюсерских компаний решила прекратить сотрудничество с популярным актёром Шарипом Сериком и внесла его в чёрный список. 33-летний артист оказался в центре скандала. 3 апреля его подруга Алия опубликовала видео, на котором тот грубо вытаскивает её из лифта, а также разместила фотографию с отметинами от пощечины.
«Даже в самом страшном сне я никогда не видела, что буду той самой девушкой, которая говорит о насилии от любимого мужчины. Но это случилось. Единственное, что я хочу сказать своим постом: к сожалению, надо было сразу писать заявление, сразу давать отпор, не терпеть и ничего не ждать», — написала она у себя в социальных сетях.
На данный пост отреагировала экс-супруга актёра, отметив, что во время их брака Серик также проявлял физическую агрессию в её адрес. Сам артист не остался в стороне и опубликовал эмоциональные извинения в своих социальных сетях.
«Я против насилия. К сожалению, вы все видели видео, в котором я в грубой форме вытащил из лифта Алию. Данным видео я не хочу себя оправдать. Я совершил злостный поступок. Готов понести наказание по всей строгости закона», — раскаялся артист.
А ранее Life.ru рассказывал о другом громком деле о домашнем насилии в Казахстане. 9 ноября 2023 года экс-министр Куандык Бишимбаев до смерти забил свою жену в ресторане в Астане. После трагедии в стране приняли так называемый закон Салтанат, который ужесточает наказание за убийство, избиение и насильственные преступления против женщин и детей. Этот случай всколыхнул все страны СНГ. Во время судебного процесса Бишимбаев признал свою вину, но лишь частично. Его приговорили к 24 годам тюрьмы.