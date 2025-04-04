Известного актёра из Казахстана внесли в чёрный список за избиение девушки

В Казахстане одна из продюсерских компаний решила прекратить сотрудничество с популярным актёром Шарипом Сериком и внесла его в чёрный список. 33-летний артист оказался в центре скандала. 3 апреля его подруга Алия опубликовала видео, на котором тот грубо вытаскивает её из лифта, а также разместила фотографию с отметинами от пощечины.

«Даже в самом страшном сне я никогда не видела, что буду той самой девушкой, которая говорит о насилии от любимого мужчины. Но это случилось. Единственное, что я хочу сказать своим постом: к сожалению, надо было сразу писать заявление, сразу давать отпор, не терпеть и ничего не ждать», — написала она у себя в социальных сетях.

На данный пост отреагировала экс-супруга актёра, отметив, что во время их брака Серик также проявлял физическую агрессию в её адрес. Сам артист не остался в стороне и опубликовал эмоциональные извинения в своих социальных сетях.