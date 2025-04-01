На Ставрополье муж убил жену, спрятал тело в бочке и закопал за городом

В Железноводске Ставропольского края муж убил жену, спрятал её тело в бочке и закопал за городом. По информации SHOT, 46-летний Андрей сильно повздорил вечером в пятницу с супругой Яной. Во время выяснения отношений он взял лопату, которой избил женщину. От ударов она скончалась на месте.

Осознав, что произошло, мужчина решил спрятать тело жены в 200-литровой бочке, а затем вывезти её за город. Сделал он это на машине своей убитой супруги.

Спустя два дня он сам пришёл сдаваться в полицию. Рассказал, что бочку с телом супруги закопал в районе горы Змейка, а для большей конспирации использовал сразу несколько разных машин. Сейчас Андрей задержан.