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1 апреля, 07:27

На Ставрополье муж убил жену, спрятал тело в бочке и закопал за городом

Фото © Шедеврум/Life.ru

Фото © Шедеврум/Life.ru

В Железноводске Ставропольского края муж убил жену, спрятал её тело в бочке и закопал за городом. По информации SHOT, 46-летний Андрей сильно повздорил вечером в пятницу с супругой Яной. Во время выяснения отношений он взял лопату, которой избил женщину. От ударов она скончалась на месте.

Осознав, что произошло, мужчина решил спрятать тело жены в 200-литровой бочке, а затем вывезти её за город. Сделал он это на машине своей убитой супруги.

Спустя два дня он сам пришёл сдаваться в полицию. Рассказал, что бочку с телом супруги закопал в районе горы Змейка, а для большей конспирации использовал сразу несколько разных машин. Сейчас Андрей задержан.

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А ранее похожая история произошла в Мордовии. Там мужчина поссорился с женой и убил её, после чего отвёз тело в открытое поле, сжёг, а останки закопал в ближайшем овраге. Позже он был арестован.

Александра Вишнякова
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