Россиянка продала 16-летнюю дочь замуж за богатого пенсионера

В Каменске-Уральском 16-летнюю девушку выдали замуж за 65-летнего профессора юридических наук из Уральской государственной юридической академии, проживавшего в Ноябрьске. Решение о браке приняли её мать и бабушка, рассчитывая на финансовую выгоду и получение жилья. Спустя несколько лет несчастливого союза Александре удалось развестись и найти новую любовь. Своей историей она поделилась в интервью журналистке Александре Сулим.

Отец девушки ушёл из семьи ещё до её рождения. Мать редко бывала дома, уделяя мало внимания детям. Воспитание Саши и её сестры легло на плечи бабушки, которая, чтобы прокормить семью, работала на заводе.

Александра рассказала, что её мать постоянно искала мужчину, который взял бы на себя заботу о семье. Она часто уезжала в Екатеринбург, оставляя дочь в ожидании. Девочка знала расписание электричек и подолгу сидела у окна, надеясь на её возвращение. Когда мать приезжала, бабушка устраивала ссоры, а Саша пыталась их помирить, боясь, что мать снова исчезнет.

В 90-е годы отчим Александры связался с харьковской преступной группировкой, из-за чего семья лишилась квартиры. Мать попыталась выкупить его у бандитов, но он скрылся, оставив за собой крупный долг.

Девушка вспоминает, как однажды к ним приехали нотариус и бандиты, забрали бабушку и переоформили квартиру. После этого семье запретили возвращаться в свой дом. Мать подала заявление, но вскоре её похитили. Полгода её не могли найти, пока она не выбралась к трассе под Первоуральском, вся избитая. Семья больше не пыталась бороться за свои права. Жили они в крайней нужде, денег не хватало даже на еду. Бабушка ходила на элеватор, собирала зерно и варила кашу.

В первом классе Саша стала жертвой сексуального насилия. Незнакомец увёл её со школьного двора под предлогом отдать новые лыжи, затащил в подвал и продержал там целый день. Вечером собаки помогли найти девочку, но насильник скрылся. Позже она узнала его на фотографии из школьного альбома — им оказался бывший одноклассник её матери.

Будущего мужа Александра не знала ни по имени, ни по отчеству. Единственной подсказкой был его дом из красного кирпича. Знакомство началось с письма, которое девочка написала, прося помощи в поступлении на модельера. Она обещала вернуть долг, когда начнёт зарабатывать. Через некоторое время работник мужчины передал, что тот прочитал письмо и хочет встретиться.

При встрече мужчина расспрашивал Александру о её жизни, хотя уже знал все подробности. Он купил продукты и по дороге домой неожиданно предложил ей выйти за него замуж. На возражение, что ей всего 16, он ответил, что уже взрослый, у него нет наследника, но есть состояние. Он попросил подумать и пообещал помочь с жильём, если она согласится. Решение Саша приняла быстро, считая, что это спасёт семью. Бабушка была против, но мать не возражала, поставив условие, что поедет с дочерью в Ноябрьск. Вскоре состоялась пышная свадьба, но без официальной регистрации.

Александра описала бывшего мужа как умного и амбициозного человека, любившего внимание. Он рассказывал студентам о своей молодой жене. Первая брачная ночь прошла против её воли. В 18 лет она забеременела. Позже у мужчины начались проблемы с алкоголем, он становился агрессивным и даже угрожал себе. Всё это подтолкнуло девушку к разводу. Решающим моментом стало знакомство с будущим мужем во время учёбы.

После расставания бывший супруг преследовал Александру, но в итоге отказался и от неё, и от сына. Она не требовала алиментов, а он забрал подаренный автомобиль, заявив, что ему ничего не нужно. Сейчас у Александры любящий муж и четверо детей. Она занимается фотографией и работает над своими травмами с помощью терапии. Бывший муж скончался от онкологии. По слухам, он умер в квартире, но точных подробностей нет. Всё своё имущество он оставил сестре.