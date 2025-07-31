«Он меня балует»: Невеста Лепса заявила, что пересядет на шею певца только после свадьбы
Аврора Киба заявила, что Лепс будет полностью её содержать после свадьбы
Григорий Лепс и Аврора Киба. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / avrorakiba
19-летняя Аврора Киба заявила, что намерена жить за счёт своего 62-летнего жениха, певца Григория Лепса, но только после свадьбы. Об этом сообщает портал «Страсти».
Аврора опровергла слухи о финансовых трудностях своей семьи, которые, по её словам, распространила блогер и телеведущая Виктория Боня — давняя знакомая её матери. Девушка объяснила, что после того, как мама вышла замуж, отец запретил ей поддерживать общение с Боней, что, вероятно, вызвало обиду у телеведущей.
«Мы очень часто смеёмся, что теперь не Аврора Киба с Лепсом из-за денег, а Лепс с Авророй Кибой из-за денег», — рассмеялась невеста исполнителя.
Она подчеркнула, что Лепс часто покупает ей дорогущие подарки, но полностью на его шею она пересядет лишь после заключения брака.
«Я не живу за счёт как бы…он меня балует, но у нас раздельный бюджет. Вот когда он будет моим мужем, тогда только я смогу жить за его счёт», — сказала девушка.
Кажется, абсолютно все уже поняли, что Аврора Киба очень богатая и никогда не считает деньги, но она всё равно продолжает регулярно об этом напоминать, если ей выдаётся такая возможность. Ранее невеста Лепса заявила, что лишь за лето её семья спускает 25 миллионов рублей на развлечения. Кроме того, 19-летняя девушка владеет элитной недвижимостью, которая находится прямо возле Кремля. А вот финансовое состояние самого певца оказалось не таким уж завидным.