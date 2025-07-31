«Он меня балует»: Невеста Лепса заявила, что пересядет на шею певца только после свадьбы

19-летняя Аврора Киба заявила, что намерена жить за счёт своего 62-летнего жениха, певца Григория Лепса, но только после свадьбы. Об этом сообщает портал «Страсти».

Аврора опровергла слухи о финансовых трудностях своей семьи, которые, по её словам, распространила блогер и телеведущая Виктория Боня — давняя знакомая её матери. Девушка объяснила, что после того, как мама вышла замуж, отец запретил ей поддерживать общение с Боней, что, вероятно, вызвало обиду у телеведущей.

«Мы очень часто смеёмся, что теперь не Аврора Киба с Лепсом из-за денег, а Лепс с Авророй Кибой из-за денег», — рассмеялась невеста исполнителя.

Она подчеркнула, что Лепс часто покупает ей дорогущие подарки, но полностью на его шею она пересядет лишь после заключения брака.