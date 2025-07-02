«Мы столько за лето тратим»: Юная невеста Лепса жёстко ответила Боне на слова об огромных долгах
Невеста Лепса Аврора Киба назвала смешными слова Бони об огромных долгах семьи
Виктория Боня, Аврора Киба. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / victoriabonya, avrorakiba
Невеста Григория Лепса Аврора Киба резко отреагировала на заявление телеведущей Виктории Бони о том, что отец девушки якобы погряз в долгах и умер. Аврора отметила, что всё это вздор. Она подчеркнула, что у её семьи полно денег, а сама она с малых лет гуляет по красным дорожкам.
«Не была в курсе, пока на меня не обрушили SMS с такими подробностями о моей семье, о которых с уверенностью рассказывает Боня, — каких-то долгах в 25 млн рублей. Это смешно! Знаю только, что примерно такую сумму мы тратим за лето», — хвасталась Аврора Киба.
Кроме того, невеста Лепса заявила, что Виктория понятия не имеет, о чём говорит, а журналист из неё получится прескверный, поскольку она всю жизнь «находилась в статусе чьей-то любовницы».
Киба уверена, что Боня подобными выпадами старается напомнить людям о себе. Девушка также опровергла слухи о том, что певец финансирует её обучение в Лондоне, подчеркнув, что она сама с детства находится в светской тусовке.
«Я привыкла к светской жизни с малых лет. Всем добра! У меня всё отлично!», — заключила Киба.
Ранее Виктория Боня заявила, что Аврору Кибу решили удачно выдать замуж за богача, поскольку её семья испытывает большие проблемы с деньгами. Телеведущая отметила, что отец девушки Илья Беляков, с которым дружил Лепс, обанкротился и неожиданно умер после этого.