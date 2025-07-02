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2 июля, 07:22

«Мы столько за лето тратим»: Юная невеста Лепса жёстко ответила Боне на слова об огромных долгах

Невеста Лепса Аврора Киба назвала смешными слова Бони об огромных долгах семьи

Виктория Боня, Аврора Киба. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / victoriabonya, avrorakiba

Виктория Боня, Аврора Киба. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / victoriabonya, avrorakiba

Невеста Григория Лепса Аврора Киба резко отреагировала на заявление телеведущей Виктории Бони о том, что отец девушки якобы погряз в долгах и умер. Аврора отметила, что всё это вздор. Она подчеркнула, что у её семьи полно денег, а сама она с малых лет гуляет по красным дорожкам.

«Не была в курсе, пока на меня не обрушили SMS с такими подробностями о моей семье, о которых с уверенностью рассказывает Боня, — каких-то долгах в 25 млн рублей. Это смешно! Знаю только, что примерно такую сумму мы тратим за лето», — хвасталась Аврора Киба.

Кроме того, невеста Лепса заявила, что Виктория понятия не имеет, о чём говорит, а журналист из неё получится прескверный, поскольку она всю жизнь «находилась в статусе чьей-то любовницы».

Киба уверена, что Боня подобными выпадами старается напомнить людям о себе. Девушка также опровергла слухи о том, что певец финансирует её обучение в Лондоне, подчеркнув, что она сама с детства находится в светской тусовке.

«Я привыкла к светской жизни с малых лет. Всем добра! У меня всё отлично!», — заключила Киба.

Аврора Киба намекнула, что ей не нравится статус «невесты Лепса»
Аврора Киба намекнула, что ей не нравится статус «невесты Лепса»

Ранее Виктория Боня заявила, что Аврору Кибу решили удачно выдать замуж за богача, поскольку её семья испытывает большие проблемы с деньгами. Телеведущая отметила, что отец девушки Илья Беляков, с которым дружил Лепс, обанкротился и неожиданно умер после этого.

Владимир Озеров
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