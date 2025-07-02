«Мы столько за лето тратим»: Юная невеста Лепса жёстко ответила Боне на слова об огромных долгах

Невеста Григория Лепса Аврора Киба резко отреагировала на заявление телеведущей Виктории Бони о том, что отец девушки якобы погряз в долгах и умер. Аврора отметила, что всё это вздор. Она подчеркнула, что у её семьи полно денег, а сама она с малых лет гуляет по красным дорожкам.

«Не была в курсе, пока на меня не обрушили SMS с такими подробностями о моей семье, о которых с уверенностью рассказывает Боня, — каких-то долгах в 25 млн рублей. Это смешно! Знаю только, что примерно такую сумму мы тратим за лето», — хвасталась Аврора Киба.

Кроме того, невеста Лепса заявила, что Виктория понятия не имеет, о чём говорит, а журналист из неё получится прескверный, поскольку она всю жизнь «находилась в статусе чьей-то любовницы».

Киба уверена, что Боня подобными выпадами старается напомнить людям о себе. Девушка также опровергла слухи о том, что певец финансирует её обучение в Лондоне, подчеркнув, что она сама с детства находится в светской тусовке.

«Я привыкла к светской жизни с малых лет. Всем добра! У меня всё отлично!», — заключила Киба.