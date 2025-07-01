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1 июля, 09:48

Уж замуж невтерпёж: Виктория Боня раскрыла неудобную правду о семье молодой невесты Лепса

Виктория Боня: Отец молодой невесты Григория Лепса обанкротился и погиб

Аврора Киба и Григорий Лепс. Обложка © ТАСС / Владимир Андреев

Аврора Киба и Григорий Лепс. Обложка © ТАСС / Владимир Андреев

На фоне серьёзных финансовых проблем семья 19-летней Авроры Кибы решила «удачно выдать её замуж» за певца Григория Лепса. Об этом на Rutube-шоу «Злые языки» заявила блогерша Виктория Боня.

По словам Бони, Лепс являлся давним другом отца Кибы — бизнесмена Ильи Белякова. Последний, как уточнила блогерша, неожиданно умер после того, как его бизнес потерпел крах.

«Он [отец Кибы] ушёл из-за того, что обанкротился. <…> У мамы суды — она потеряла три предприятия и выплатила долгов на 25 миллионов рублей», — заявила блогерша.

Лепс, по слухам, делает дорогие подарки своей невесте, включая кольцо Graff за 70 млн рублей и оплату обучения в Лондоне. Боня предполагает, что это связано как с отношениями и дружбой семей, так и с карьерными амбициями девушки. Она видит в этом возможный пиар-ход.

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Ранее сообщалось о переносе свадьбы Григория Лепса и Авроры Кибы, запланированной на лето. Причиной назывались финансовые трудности певца, связанные с крупным кредитом в размере 300 миллионов рублей. Утверждалось, что эти средства были направлены на открытие нового элитного бара.

Мария Любицкая
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