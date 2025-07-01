Уж замуж невтерпёж: Виктория Боня раскрыла неудобную правду о семье молодой невесты Лепса

На фоне серьёзных финансовых проблем семья 19-летней Авроры Кибы решила «удачно выдать её замуж» за певца Григория Лепса. Об этом на Rutube-шоу «Злые языки» заявила блогерша Виктория Боня.

По словам Бони, Лепс являлся давним другом отца Кибы — бизнесмена Ильи Белякова. Последний, как уточнила блогерша, неожиданно умер после того, как его бизнес потерпел крах.

«Он [отец Кибы] ушёл из-за того, что обанкротился. <…> У мамы суды — она потеряла три предприятия и выплатила долгов на 25 миллионов рублей», — заявила блогерша.