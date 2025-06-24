«Появился любовник»: Молодая невеста Лепса отреагировала на слухи о расставании с певцом

Блогерша Аврора Киба прокомментировала появившиеся в Сети слухи о разрыве с исполнителем Григорием Лепсом. В ответ на прямой вопрос подписчиков в социальных сетях девушка сообщила, что ни она, ни её жених не знают ни о каком расставании.

«Послушала только про то, что у меня появился любовник, фитнес-тренер. И что я украла 170 миллионов и уехала в Марокко. Никогда ничего не воровала, но… если бы я украла такие деньги, я бы поехала в Милан или в Париж», — со смайликами написала в сторис Киба.