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21 июля, 22:00

Невеста Лепса Аврора Киба оказалась наследницей элитной недвижимости у Кремля

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ avrorakiba, © ТАСС / Сергей Булкин

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ avrorakiba, © ТАСС / Сергей Булкин

19-летнюю Аврору Кибу называют новой музой Григория Лепса и «бедной студенткой», покорившей сердце мэтра шансона. Но, как выяснил Life.ru, никакой Золушкой она не является. Киба — дочь влиятельной московской бизнес-семьи.

Её мать владеет элитной коммерческой недвижимостью у Кремля, включая офисы в Гостином дворе. А сама Аврора живёт в Лондоне, арендуя апартаменты за 3 тысячи фунтов в месяц и учится в колледже моды за 20 тысяч долларов в год. Судя по всему, девушка давно привыкла к роскоши — и вовсе не нуждается в деньгах пожилого артиста.

Григорий Лепс и Аврора Киба впервые появились вместе на публике летом 2024 года — певец вывел 19-летнюю девушку на красную дорожку Премии Муз-ТВ, представив её как свою «невесту». С этого момента их отношения стали предметом обсуждения в СМИ и социальных сетях. С тех пор они несколько раз появлялись вместе на светских мероприятиях и концертах, однако за пределами сцены их совместные выходы остаются редкими.

Подробнее об активах семьи Авроры Кибы, которая является гораздо более выгодной пассией для самого Лепса, чем он — для нее, читайте в расследовании Life.ru.

Не любовь, а пиар: зачем Авроре Кибе нужен пожилой Лепс, если у неё свои миллиарды?
Не любовь, а пиар: зачем Авроре Кибе нужен пожилой Лепс, если у неё свои миллиарды?
Марина Фещенко
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