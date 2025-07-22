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21 июля, 22:00

И кто здесь «тарелочница»? Life.ru оценил финансы Лепса и вынес вердикт — Аврора Киба ему не по карману

Life.ru: У Лепса нашли долги и закрытые фирмы — вряд ли он содержит Аврору Кибу

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ avrorakiba

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ avrorakiba

Григорий Лепс утверждает, что финансирует жизнь своей юной избранницы, но расследование Life.ru ставит это под сомнение. У певца — целый список проваленных бизнесов: закрылся салон очков, обанкротился ресторан, не работает кейтеринговая компания.

Долги, развод, санкции и потеря иностранных счетов — всё это подорвало финансовое положение артиста. При этом Аврора живёт в элитном районе Лондона, учится за границей и демонстрирует бренды в сториз. Учитывая, что её семья владеет недвижимостью на миллиарды, не исключено, что именно она — спонсор в этих отношениях.

Подробнее о том, чем именно владеет семья 19-летней Авроры Кибы и зачем ей вообще понадобился роман с Лепсом, читайте в расследовании Life.ru.

Не любовь, а пиар: зачем Авроре Кибе нужен пожилой Лепс, если у неё свои миллиарды?
Не любовь, а пиар: зачем Авроре Кибе нужен пожилой Лепс, если у неё свои миллиарды?
Марина Фещенко
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