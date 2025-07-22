И кто здесь «тарелочница»? Life.ru оценил финансы Лепса и вынес вердикт — Аврора Киба ему не по карману
Life.ru: У Лепса нашли долги и закрытые фирмы — вряд ли он содержит Аврору Кибу
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Григорий Лепс утверждает, что финансирует жизнь своей юной избранницы, но расследование Life.ru ставит это под сомнение. У певца — целый список проваленных бизнесов: закрылся салон очков, обанкротился ресторан, не работает кейтеринговая компания.
Долги, развод, санкции и потеря иностранных счетов — всё это подорвало финансовое положение артиста. При этом Аврора живёт в элитном районе Лондона, учится за границей и демонстрирует бренды в сториз. Учитывая, что её семья владеет недвижимостью на миллиарды, не исключено, что именно она — спонсор в этих отношениях.
Подробнее о том, чем именно владеет семья 19-летней Авроры Кибы и зачем ей вообще понадобился роман с Лепсом, читайте в расследовании Life.ru.