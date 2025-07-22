И кто здесь «тарелочница»? Life.ru оценил финансы Лепса и вынес вердикт — Аврора Киба ему не по карману

Григорий Лепс утверждает, что финансирует жизнь своей юной избранницы, но расследование Life.ru ставит это под сомнение. У певца — целый список проваленных бизнесов: закрылся салон очков, обанкротился ресторан, не работает кейтеринговая компания.

Долги, развод, санкции и потеря иностранных счетов — всё это подорвало финансовое положение артиста. При этом Аврора живёт в элитном районе Лондона, учится за границей и демонстрирует бренды в сториз. Учитывая, что её семья владеет недвижимостью на миллиарды, не исключено, что именно она — спонсор в этих отношениях.