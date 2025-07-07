В Индии насильно выданная замуж женщина наняла киллеров для расправы над мужем

В индийском штате Бихар женщина спланировала убийство своего мужа всего через полтора месяца после заключения брака. Об этом сообщает издание The New Indian Express.

Выданная против воли замуж 25-летняя Гунджу Деви вместе со своим дядей и любовником Дживаном Сингхом спланировала убийство мужа по имени Прияншу. Они наняли двух киллеров, которые 25 июня подстерегли мужчину, возвращавшегося на мотоцикле с вокзала.

Полиция задержала двух исполнителей преступления, а также саму Деви. Супруга убитого при допросе давала противоречивые показания, а затем вовсе попыталась сбежать. Тогда же выяснилось, что она регулярно общалась с дядей, который контактировал с киллерами. Несостоявшуюся супругу арестовали, а её родственника разыскивают.