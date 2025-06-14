Изнасилование и угрозы: 18-летняя москвичка подвела бывших под уголовку за флирт с мамой-милфой

В Москве 18-летняя студентка обвинила двух своих экс-бойфрендов в домогательствах и угрозах. По предварительным данным, причиной стало её ревностное отношение к матери и тот факт, что молодые люди не прекратили визиты в их дом даже после расставания. Только теперь они ходили в гости не к бывшей, а к её родительнице. Об инциденте сообщает Mash.

По информации Telegram-канала, студентка московского политеха, которая осваивает профессию инженера-сварщика, в 2024 году состояла в продолжительных отношениях с 20-летним Владимиром, а затем закрутила непродолжительный роман с 22-летним Иваном. После разрыва с ней, парни сдружились и переключили своё внимание на 35-летнюю Алёну — бизнес-леди, управляющую собственной квест-компанией. И всё бы ничего, но дама была матерью их общей бывшей.

«Коллеги по несчастью» — бывшие парни студентки: Владимир и Иван. Фото © Telegram / Mash

Терпение студентки закончилось, когда оба её экс-возлюбленных поздравили её маму с днём рождения. Ревнивая девушка, недолго думая, отправилась в полицию, где написала заявление на обоих — Владимира она обвинила в домогательствах и принуждении к интимной близости на протяжении почти года отношений, а Ивана — в систематических угрозах в свой адрес. Теперь представители правоохранительных органов разбираются во всех хитросплетениях этой запутанной любовной истории.