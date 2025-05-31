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31 мая, 07:11

Несчастливое число: К 12 судимостям ревнивой женщины добавили 13-ю — за убийство любимого

В Петербурге женщина с 12-ю судимостями убила любимого на почве ревности

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrew Angelov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrew Angelov

В Петербурге задержана 40-летняя женщина, чья биография насчитывает уже двенадцать судимостей. Ей инкриминируют убийство гражданского супруга, тело которого было обнаружено в их квартире после майских праздников. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Женщина с судимостями убила возлюбленного. Видео © Телеканал «Санкт-Петербург»

Следователи выяснили, что причиной трагедии стало застолье, переросшее в конфликт. Мужчина получил смертельное ножевое ранение. Прибывшим на место полицейским Анастасия пыталась представить случившееся как нелепую случайность: якобы жертва сама «напоролась» на нож.

Однако версия о несчастном случае не выдержала проверки. Криминалисты сразу отвергли её, указав на характер ранений, не свойственный самонанесению. Более того, ключевые показания дала близкая подруга пары, которая присутствовала при ссоре и полностью опровергла слова обвиняемой, вскрыв истинную картину произошедшего.

Послужной список Анастасии поражает: от краж и мошенничества до наркотиков. Теперь ей грозит обвинение по статье об убийстве. Такого в её коллекции пока нет. Если экспертиза подтвердит доводы следствия, к череде прошлых приговоров добавится тринадцатый, самый тяжкий, который может отправить её за решётку на долгие годы.

Ревнивец из Твери убил жену скалкой и подушкой
Ревнивец из Твери убил жену скалкой и подушкой

Ранее в Республике Башкортостан мужчина зарезал собственную жену, потому что в нём разыгралась ревность, когда она в шутку поцеловалась с подругой. Пока он душил свою супругу, другая женщина выбежала и попыталась позвать на помощь.

Владимир Озеров
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