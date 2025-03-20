Бил, душил, орал: Ревнивец из Уфы чуть не зарезал жену за шуточный поцелуй с подругой

Сообщается, что это произошло во время вечерних посиделок его супруги с близкой подругой. Уфимец вернулся с работы, а женщины в это время сидели на кухне, выпивая. Затем подруги в шутку поцеловались, чем вызвали у мужчины неконтролируемый приступ ревности. Он набросился на собственную жену, принялся бить и душить её. В это время подруга сумела сбежать и позвать на помощь.