Бил, душил, орал: Ревнивец из Уфы чуть не зарезал жену за шуточный поцелуй с подругой
Mash Batash: Уфимец хотел зарезать жену, приревновав её к подруге
В Башкирии мужчина чуть не зарезал собственную жену, приревновав её к подруге. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Batash.
Сообщается, что это произошло во время вечерних посиделок его супруги с близкой подругой. Уфимец вернулся с работы, а женщины в это время сидели на кухне, выпивая. Затем подруги в шутку поцеловались, чем вызвали у мужчины неконтролируемый приступ ревности. Он набросился на собственную жену, принялся бить и душить её. В это время подруга сумела сбежать и позвать на помощь.
Подмога подоспела, когда разгневанный супруг уже приставил нож к горлу женщины. Его задержали, а пострадавшую госпитализировали с травмами.
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Life.ru / Шедеврум