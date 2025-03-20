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20 марта, 07:25

Бил, душил, орал: Ревнивец из Уфы чуть не зарезал жену за шуточный поцелуй с подругой

Mash Batash: Уфимец хотел зарезать жену, приревновав её к подруге

В Башкирии мужчина чуть не зарезал собственную жену, приревновав её к подруге. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Batash.

Сообщается, что это произошло во время вечерних посиделок его супруги с близкой подругой. Уфимец вернулся с работы, а женщины в это время сидели на кухне, выпивая. Затем подруги в шутку поцеловались, чем вызвали у мужчины неконтролируемый приступ ревности. Он набросился на собственную жену, принялся бить и душить её. В это время подруга сумела сбежать и позвать на помощь.

Подмога подоспела, когда разгневанный супруг уже приставил нож к горлу женщины. Его задержали, а пострадавшую госпитализировали с травмами.

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Life.ru / Шедеврум

Мария Любицкая
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