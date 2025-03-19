Был неконфликтный: Любитель тяжёлого рока из Химок внезапно зарезал соседа из-за замечания

Житель Химок убил соседа после замечания о слишком громкой музыке. Кадры жилого дома и подъезда, где произошло преступление, появились в распоряжении журналистов.

Дом в Химках, где произошло убийство из-за громкой музыки. Видео © 360.ru

Трагедия разыгралась в многоквартирном доме на Совхозной улице в микрорайоне Левобережном. По предварительной информации, 43-летний мужчина неоднократно ссорился с соседом, жившим этажом выше, из-за громкого прослушивания музыки. Любитель тяжёлого рока, работавший водителем интернет-магазина, часто включал музыку ночью, что вызывало недовольство окружающих.

Накануне ночью мужчина снова отправился к 35-летнему соседу, чтобы обсудить проблему. Однако на просьбу убавить громкость тот отреагировал крайне агрессивно — схватил нож и нанёс соседу смертельные ранения. Жильцы подъезда, где произошла трагедия, рассказали, что также страдали от громкой музыки и неоднократно просили соседа сделать тише.

«Он слушал музыку громкую, к нему приходили ругаться. В домовом чате эта проблема не обсуждалась. Я однажды пришла к нему, когда в два часа ночи реально очень громкая музыка была, и он всё выключил, был неконфликтный», — рассказала 360.ru жительница дома по имени Екатерина.