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17 марта, 16:39

В ДНР девушка зарезала своего парня на романтическом ужине в честь 8 Марта

Кадры следственного эксперимента. Обложка © СК по ДНР

Кадры следственного эксперимента. Обложка © СК по ДНР

В Донецкой Народной Республике произошёл трагический инцидент: девушка зарезала своего парня во время романтика, посвящённого празднованию 8 Марта. По данным следствия, за ужином между парой возникла ссора, которая переросла в поножовщину. В результате девушка нанесла своему возлюбленному удар ножом в грудь, что привело к его смерти, сообщает региональный СК РФ.

После случившегося девушка вызвала полицию и заявила, что мужчина скончался от алкогольного отравления. Однако на допросе она признала свою вину, хотя не смогла вспомнить, с чего именно начался конфликт. В настоящее время подозреваемая находится в следственном изоляторе, где ожидает дальнейшего разбирательства.

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Юрий Лысенко
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