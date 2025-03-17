В ДНР девушка зарезала своего парня на романтическом ужине в честь 8 Марта

В Донецкой Народной Республике произошёл трагический инцидент: девушка зарезала своего парня во время романтика, посвящённого празднованию 8 Марта. По данным следствия, за ужином между парой возникла ссора, которая переросла в поножовщину. В результате девушка нанесла своему возлюбленному удар ножом в грудь, что привело к его смерти, сообщает региональный СК РФ.

После случившегося девушка вызвала полицию и заявила, что мужчина скончался от алкогольного отравления. Однако на допросе она признала свою вину, хотя не смогла вспомнить, с чего именно начался конфликт. В настоящее время подозреваемая находится в следственном изоляторе, где ожидает дальнейшего разбирательства.