В Москве иностранец зарезал собственную жену в лифте за измену

В Москве в жилом доме на Норильской улице мужчина зарезал 28-летнюю супругу за измену. Женщину обнаружили в лифте, сообщает «Рен-ТВ».

31-летний мужчина нанёс жене множественные ножевые ранения в область сердца. Пострадавшая скончалась в больнице от полученных травм, успев сказать, что кровавая расправа совершилась из-за её измены.

Преступника пока не задержали, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Известно, что супруги были иностранцами.