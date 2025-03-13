Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 марта, 11:59

В Москве иностранец зарезал собственную жену в лифте за измену

«Рен-ТВ»: В Москве мужчина зарезал 28-летнюю жену в лифте за измену

В Москве в жилом доме на Норильской улице мужчина зарезал 28-летнюю супругу за измену. Женщину обнаружили в лифте, сообщает «Рен-ТВ».

31-летний мужчина нанёс жене множественные ножевые ранения в область сердца. Пострадавшая скончалась в больнице от полученных травм, успев сказать, что кровавая расправа совершилась из-за её измены.

Преступника пока не задержали, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Известно, что супруги были иностранцами.

Мужчина зарезал и расчленил пенсионера на Ставрополье
Мужчина зарезал и расчленил пенсионера на Ставрополье

Ранее в Петербурге мужчина зарезал жену на глазах малолетних детей и тёщи. Полицейские задержали подозреваемого, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Семья числилась благополучной, однако между супругами в последнее время были напряжённые отношения.

Обложка ©

Life.ru / Kandinsky 3.1

Алена Пенчугина
  • Новости
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar