В Москве иностранец зарезал собственную жену в лифте за измену
«Рен-ТВ»: В Москве мужчина зарезал 28-летнюю жену в лифте за измену
В Москве в жилом доме на Норильской улице мужчина зарезал 28-летнюю супругу за измену. Женщину обнаружили в лифте, сообщает «Рен-ТВ».
31-летний мужчина нанёс жене множественные ножевые ранения в область сердца. Пострадавшая скончалась в больнице от полученных травм, успев сказать, что кровавая расправа совершилась из-за её измены.
Преступника пока не задержали, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Известно, что супруги были иностранцами.
Ранее в Петербурге мужчина зарезал жену на глазах малолетних детей и тёщи. Полицейские задержали подозреваемого, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Семья числилась благополучной, однако между супругами в последнее время были напряжённые отношения.
Life.ru / Kandinsky 3.1