Психбольной зарезал брата и свёл счёты с жизнью в квартире на западе Москвы

Состоящий на психиатрическом учёте 37-летний москвич зарезал 28-летнего брата в квартире на западе столицы, а затем свёл счёты с жизнью. Трагедия произошла около 19:00 на проспекте Вернадского, стало известно SHOT.

Тревогу забили жители соседних квартир, когда услышали крики о помощи. Прибывшая по вызову полиция вскрыла дверь и обнаружила внутри два безжизненных тела, на одном из которых были множественные ножевые ранения. По данным SHOT, мужчина жили вместе с мамой. Детали произошедшего устанавливают следователи и криминалисты.