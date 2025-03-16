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15 марта, 21:07

Психбольной зарезал брата и свёл счёты с жизнью в квартире на западе Москвы

SHOT: Психически больной мужчина зарезал брата и покончил с собой в Москве

Состоящий на психиатрическом учёте 37-летний москвич зарезал 28-летнего брата в квартире на западе столицы, а затем свёл счёты с жизнью. Трагедия произошла около 19:00 на проспекте Вернадского, стало известно SHOT.

Тревогу забили жители соседних квартир, когда услышали крики о помощи. Прибывшая по вызову полиция вскрыла дверь и обнаружила внутри два безжизненных тела, на одном из которых были множественные ножевые ранения. По данным SHOT, мужчина жили вместе с мамой. Детали произошедшего устанавливают следователи и криминалисты.

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А в Петербурге на днях мужчина зарезал супругу на глазах двух сыновей и тёщи. Ранения получила и мать погибшей. Злоумышленник задержан.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Denis Andricic

Илья Пушкарев
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