16 августа, 09:09

Сходила в гости: Пьяный мужчина изнасиловал школьницу в Петербурге

Рен-ТВ: В Петербурге задержан мужчина за изнасилование 13-летней девочки

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Elnur

В Петербурге 21-летний мужчина задержан после изнасилования 13-летней девочки в посёлке Парголово, сообщили в «Рен-ТВ». Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Инцидент произошёл на улице Заречной. Девочка приехала вместе с подругой к знакомому, чтобы провести время за алкоголем. Под воздействием спиртного мужчина применил физическую силу против несовершеннолетней и изнасиловал.

Ранее в Ленинградской области местные жители задержали иностранца по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней. Инцидент произошёл в посёлке Новоселье на Большой Балтийской улице. 23-летний мужчина приставал к 14-летней девочке, которая выгуливала во дворе собаку. В настоящий момент следственные органы возбудили уголовное дело.

Милена Скрипальщикова
