Сходила в гости: Пьяный мужчина изнасиловал школьницу в Петербурге

В Петербурге 21-летний мужчина задержан после изнасилования 13-летней девочки в посёлке Парголово, сообщили в «Рен-ТВ». Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Инцидент произошёл на улице Заречной. Девочка приехала вместе с подругой к знакомому, чтобы провести время за алкоголем. Под воздействием спиртного мужчина применил физическую силу против несовершеннолетней и изнасиловал.