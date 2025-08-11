Встреча Путина и Трампа
11 августа, 14:16

Приезжий хотел изнасиловать девочку в Ленобласти, но его быстро скрутили местные мужики

СК РФ: В Ленобласти задержали иностранца за домогательства к 14-летней девочке

В Ленинградской области в Ломоносовском районе местные жители задержали иностранца по подозрению в домогательствах к несовершеннолетней. Инцидент произошёл накануне в посёлке Новоселье на Большой Балтийской улице. Кадры с места происшествия распространились в социальных сетях.

«Русский не знает, переводчика требует. Пытался девочку за попу цеплять», — комментирует автор ролика за кадром.

По данным СК, 23-летний мужчина приставал к 14-летней девочке, которая выгуливала во дворе собаку. После задержания подозреваемый попросил переводчика. В настоящее время следственные органы возбудили уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее 24-летнего эксгибициониста задержали возле детского сада на юге Москвы. Прохожие, заметив, чем он занимается, сделали ему замечание, но пьяный извращенец начал провоцировать их и попытался подраться.

