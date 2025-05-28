Эксгибициониста, который «ничего не делал» у детского садика в Москве, задержала Росгвардия
24-летнего эксгибициониста задержали возле детского сада на юге Москвы
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В Москве возле детского сада на улице Шипиловской был задержан 24-летний парень, подозреваемый в эксгибиционизме. Согласно сообщению Росгвардии, сигнал о происшествии поступил от охранника дошкольного учреждения, который заметил, что неизвестный демонстрировал гениталии вблизи ограждения.
Задержание эксгибициониста в Москве. Видео © Росгвардия
При попытке сделать замечание со стороны прохожих задержанный, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, начал провоцировать конфликт и пытался вступить в драку. Прибывшие на вызов сотрудники Росгвардии оперативно задержали нарушителя и доставили его в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.
Ранее Life.ru рассказывал, как житель Казани с ножом в руках попытался пройти на территорию детского сада — сообщение об этом поступило в отдел полиции. К моменту прибытия правоохранителей вооружённого молодого человека уже скрутили отважные родители, вставшие на защиту детей.