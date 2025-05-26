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26 мая, 10:35

Житель Казани попытался с ножом пройти в детский сад, но был скручен храбрыми родителями

МВД: Вооружённый ножом житель Казани попытался проникнуть в детский сад

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Denis Andricic

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Denis Andricic

Вооружённый ножом житель Казани попытался проникнуть на территорию детского сада. Благодаря бдительности родителей, злоумышленника удалось оперативно задержать. Его передали полицейским.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Республике Татарстан, в дежурную часть отдела полиции «Гагаринский» УМВД России по Казани поступил сигнал о том, что неизвестный молодой человек, имея при себе холодное оружие, пытается попасть в дошкольное учреждение.

К прибытию наряда патрульно-постовой службы полиции парня уже скрутили родители, которые оказались поблизости. В результате инцидента никто не пострадал.

«Злоумышленником оказался местный житель 2007 года рождения. Задержанный доставлен в медицинское учреждение для прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения», — добавили в МВД.

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Ранее сообщалось, что в школе финского муниципалитета Пирккала 16-летний подросток, вооружённый ножом, напал на учащихся и ранил трёх девочек. Весь инцидент сам нападавший снимал на камеру, прикреплённую к его поясу.

Ольга Сливченко
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