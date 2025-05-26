Житель Казани попытался с ножом пройти в детский сад, но был скручен храбрыми родителями

Вооружённый ножом житель Казани попытался проникнуть на территорию детского сада. Благодаря бдительности родителей, злоумышленника удалось оперативно задержать. Его передали полицейским.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Республике Татарстан, в дежурную часть отдела полиции «Гагаринский» УМВД России по Казани поступил сигнал о том, что неизвестный молодой человек, имея при себе холодное оружие, пытается попасть в дошкольное учреждение.

К прибытию наряда патрульно-постовой службы полиции парня уже скрутили родители, которые оказались поблизости. В результате инцидента никто не пострадал.

«Злоумышленником оказался местный житель 2007 года рождения. Задержанный доставлен в медицинское учреждение для прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения», — добавили в МВД.