Снимал на камеру: Финский подросток устроил резню в здании школы

16-летний подросток напал на учеников с ножом в школе финского муниципалитета Пирккала. В результате инцидента пострадали три девочки. Всё происходящее подросток снимал на камеру, которую закрепил на поясе. Об этом сообщает финская газета Iltalehti со ссылкой на данные полиции.

«Ранения нанесены холодным оружием», — цитирует издание полицейских.

По информации СМИ, незадолго до инцидента, в 10:42 по местному времени, подросток направил в редакцию так называемый манифест, в котором заявил о своих целях — напасть на учениц школы. В планах парня было сдаться полиции после жутких действий. Также он утверждал, что готовился к атаке на протяжении шести месяцев. Подозреваемый задержан.

В настоящее время, по данным правоохранителей, угрозы для жизни детей нет.