В Германии неизвестный с ножом и тростью ранил посетителей бара

В немецком городе Билефельд в ночь на воскресенье произошло нападение возле бара Cutie: неизвестный мужчина, вооружённый ножом и тростью, атаковал группу молодых людей. После нападения агрессор скрылся с места преступления. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на полицию.

Шокирующий инцидент произошёл около 4:20 утра по местному времени (5:20 мск) на улице Гросе-Курфюрст-Штрасе.По словам представителя полиции Сони Реммерт, как минимум пять человек получили ранения, трое из них находятся в тяжёлом состоянии. Возраст пострадавших составляет от 23 до 27 лет, двое из них находятся в критическом состоянии.

Отмечается, что нападавший хаотично наносил удары ножом и тростью с выдвижным лезвием. После нападения посетители бара смогли уложить нападавшего на землю, однако ему удалось вырваться и убежать. В настоящее время он находится в розыске. При побеге подозреваемый обронил рюкзак, внутри него было найдено дополнительное оружие, бутылка с воспламеняющейся жидкостью и вид на жительство, выданный на имя гражданина Сирии.