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Регион
18 мая, 12:52

На Урале два пьяных неадеквата изрезали ножом соседа и откусили ему ухо

Ural Mash: В Екатеринбурге мужчины напали с ножом на соседа и откусили ему ухо

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Обложка © Шедеврум / Life.ru

В Екатеринбурге разыгралась жуткая сцена: в одном из ЖК соседи устроили кровавую расправу, в ходе которой мужчине нанесли ножевые ранения и откусили часть уха. Об этом сообщает Ural Mash.

По данным телеграм-канала, житель улицы Щербакова подвергся зверскому нападению, когда возвращался домой. Двое пьяных мужчин жестоко избили его. По словам супруги пострадавшего, один из них без всякой причины нанёс удар ножом по лицу, а затем продолжил избиение, повредив сухожилие руки и нанеся удары в туловище. В результате этого чудовищного нападения у мужчины сломан нос, выбиты зубы и откушена часть уха. Только заметив камеру, нападавшие остановились. Истекая кровью, жертва смогла убежать в свою квартиру.

После нападения у пострадавшего украли телефоны из барсетки. Ему сделали операцию по восстановлению уха и зашиванию ран. Неадекваты задержаны, возбуждено уголовное дело.
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Мария Любицкая
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