На Урале два пьяных неадеквата изрезали ножом соседа и откусили ему ухо

В Екатеринбурге разыгралась жуткая сцена: в одном из ЖК соседи устроили кровавую расправу, в ходе которой мужчине нанесли ножевые ранения и откусили часть уха. Об этом сообщает Ural Mash.

По данным телеграм-канала, житель улицы Щербакова подвергся зверскому нападению, когда возвращался домой. Двое пьяных мужчин жестоко избили его. По словам супруги пострадавшего, один из них без всякой причины нанёс удар ножом по лицу, а затем продолжил избиение, повредив сухожилие руки и нанеся удары в туловище. В результате этого чудовищного нападения у мужчины сломан нос, выбиты зубы и откушена часть уха. Только заметив камеру, нападавшие остановились. Истекая кровью, жертва смогла убежать в свою квартиру.