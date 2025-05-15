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15 мая, 05:03

36 ударов ножом: Жена жестоко расправилась с мужем под Ярославлем

SHOT: В Ярославской области жена 36 раз пырнула мужа ножом, он умер

Фото © Shutterstock / FOTODOM / HenadziPechan

Фото © Shutterstock / FOTODOM / HenadziPechan

В Ярославской области жена пырнула мужа ножом 36 раз. Мужчина истёк кровью и умер. Пара поженилась всего два года назад, сообщает SHOT.

Спустя два года после свадьбы жена убьёт мужа. Фото © SHOT

Спустя два года после свадьбы жена убьёт мужа. Фото © SHOT

По данным телеграм-канала, трагедия произошла в Мышкинском районе. 35-летняя женщина и её 30-летний муж, который не мог найти стабильную работу, в последнее время часто ссорились. В роковой день из их дома постоянно доносились крики. Соседи даже позвонили в полицию, заявив, что мужчина буянит.

В процессе ссоры жена схватила нож и начала безостановочно бить им супруга: в сердце, живот и по рукам. Не остановилась она даже после того, как муж потерял сознание. Прибывшей бригаде скорой помощи оставалось только констатировать смерть. Женщина задержана.

Подросток из Кемерова зарезал сожителя своей матери, который регулярно её избивал
Подросток из Кемерова зарезал сожителя своей матери, который регулярно её избивал

Ранее на Ставрополье муж убил жену, а тело спрятал в бочке и закопал за городом. Спустя два дня он сам пришёл сдаваться в полицию.

Никита Никонов
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