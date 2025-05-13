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Регион
13 мая, 12:07

Услышал звон: В Крыму приезжий пырнул прохожего ножом, чтобы стащить водку

В Крыму задержан мужчина, напавший на местного жителя с ножом ради водки

В Керчи оперативники уголовного розыска задержали 33-летнего жителя соседнего региона, устроившего жестокое разбойное нападение ради бутылки водки. Началось всё с тревожного звонка из местной больницы: врачи сообщили в полицию о 42-летнем мужчине, доставленном с тремя ножевыми ранениями.

Видео © Telegram / МВД Крыма

Как выяснили полицейские, ночью пострадавший вышел из магазина с покупками, когда на него набросился незнакомец. Угрожая ножом, нападавший выхватил пакет и скрылся в темноте. Пострадавший, несмотря на ранения, выжил и был срочно госпитализирован.

Полицейские быстро вышли на след подозреваемого. Задержанный не стал юлить и признался: заметив жертву с пакетом, он услышал звон бутылок и решил, что там спиртное. Когда мужчина попытался сопротивляться, грабитель пустил в ход нож, нанёс три удара, забрал добычу и сбежал. Похищенную водку он тут же выпил, а пустые бутылки выбросил.

Следственный отдел УМВД России по Керчи возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой). Злоумышленник отправлен под стражу, и теперь ему предстоит ответить за ночной налёт.

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Ранее в Протвино пьяный мужчина ворвался в волонтёрский пункт, где пожилые активисты собирают помощь для участников СВО, и напал на одного из них. Спустя время неадеквата задержали. На допросе он признался, что «вообще не пьёт» и раскаялся.

Обложка ©

Telegram / МВД Крыма

Оксана Попова
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