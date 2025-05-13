Услышал звон: В Крыму приезжий пырнул прохожего ножом, чтобы стащить водку
В Крыму задержан мужчина, напавший на местного жителя с ножом ради водки
В Керчи оперативники уголовного розыска задержали 33-летнего жителя соседнего региона, устроившего жестокое разбойное нападение ради бутылки водки. Началось всё с тревожного звонка из местной больницы: врачи сообщили в полицию о 42-летнем мужчине, доставленном с тремя ножевыми ранениями.
Видео © Telegram / МВД Крыма
Как выяснили полицейские, ночью пострадавший вышел из магазина с покупками, когда на него набросился незнакомец. Угрожая ножом, нападавший выхватил пакет и скрылся в темноте. Пострадавший, несмотря на ранения, выжил и был срочно госпитализирован.
Полицейские быстро вышли на след подозреваемого. Задержанный не стал юлить и признался: заметив жертву с пакетом, он услышал звон бутылок и решил, что там спиртное. Когда мужчина попытался сопротивляться, грабитель пустил в ход нож, нанёс три удара, забрал добычу и сбежал. Похищенную водку он тут же выпил, а пустые бутылки выбросил.
Следственный отдел УМВД России по Керчи возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой). Злоумышленник отправлен под стражу, и теперь ему предстоит ответить за ночной налёт.
Telegram / МВД Крыма