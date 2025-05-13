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Регион
13 мая, 06:53

В Подмосковье пьяный дикарь ворвался в волонтёрский центр СВО и избил пенсионера

В Протвино неизвестный в состоянии опьянения ворвался в волонтёрский пункт, где пожилые активисты собирают помощь для участников СВО, и напал на одного из них. Об этом сообщает SHOT.

В Подмосковье пьяный дебошир атаковал волонтёров СВО. Видео © Telegram / SHOT

По словам очевидцев, неадекват вёл себя агрессивно, осыпал пожилых волонтёров, плетущих маскировочные сети и формирующих посылки для фронта, нецензурной бранью и угрозами. На улице он избил пожилого добровольца, которому позже диагностировали закрытую черепно-мозговую травму.

Пострадавшего доставили в больницу, а волонтёры обратились с заявлением в полицию.

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А в Москве полиция проверит школу моделей «Лидер» по подозрению в избиении одного из клиентов. По словам пострадавшего, он пришёл в учреждение с желанием сделать карьеру в модельном бизнесе. Молодому человеку тут же предложили сначала пройти обучение стоимостью в 120 тысяч рублей. После отказа и попытки заступиться за такую же жертву мошенников парня просто избили.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Оксана Попова
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