В Подмосковье пьяный дикарь ворвался в волонтёрский центр СВО и избил пенсионера
В Протвино неизвестный в состоянии опьянения ворвался в волонтёрский пункт, где пожилые активисты собирают помощь для участников СВО, и напал на одного из них. Об этом сообщает SHOT.
В Подмосковье пьяный дебошир атаковал волонтёров СВО. Видео © Telegram / SHOT
По словам очевидцев, неадекват вёл себя агрессивно, осыпал пожилых волонтёров, плетущих маскировочные сети и формирующих посылки для фронта, нецензурной бранью и угрозами. На улице он избил пожилого добровольца, которому позже диагностировали закрытую черепно-мозговую травму.
Пострадавшего доставили в больницу, а волонтёры обратились с заявлением в полицию.
А в Москве полиция проверит школу моделей «Лидер» по подозрению в избиении одного из клиентов. По словам пострадавшего, он пришёл в учреждение с желанием сделать карьеру в модельном бизнесе. Молодому человеку тут же предложили сначала пройти обучение стоимостью в 120 тысяч рублей. После отказа и попытки заступиться за такую же жертву мошенников парня просто избили.
Telegram / SHOT