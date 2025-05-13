В Подмосковье пьяный дикарь ворвался в волонтёрский центр СВО и избил пенсионера

В Протвино неизвестный в состоянии опьянения ворвался в волонтёрский пункт, где пожилые активисты собирают помощь для участников СВО, и напал на одного из них. Об этом сообщает SHOT.

В Подмосковье пьяный дебошир атаковал волонтёров СВО. Видео © Telegram / SHOT

По словам очевидцев, неадекват вёл себя агрессивно, осыпал пожилых волонтёров, плетущих маскировочные сети и формирующих посылки для фронта, нецензурной бранью и угрозами. На улице он избил пожилого добровольца, которому позже диагностировали закрытую черепно-мозговую травму.

Пострадавшего доставили в больницу, а волонтёры обратились с заявлением в полицию.