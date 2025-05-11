Парня избили в модельном агентстве «Лидер» в Москве за отказ от обучения за 120 тысяч

В Москве полиция проверит школу моделей «Лидер» по подозрению в избиении одного из клиентов, сообщает Mash. По словам пострадавшего, он пришёл в учреждение с желанием сделать карьеру в модельном бизнесе. Молодому человеку тут же предложили сначала пройти обучение стоимостью в 120 тысяч рублей. После отказа и попытки заступиться за такую же жертву мошенников парня просто избили.

Школу моделей «Лидер» в Москве заподозрили в избиении клиента. Фото © Telegram / Mash

27-летний молодой человек обратился в модельную контору на Тверской-Ямской, чтобы стать известным и сниматься в рекламе. В офисе «Лидера» ему пообещали помочь с работой, всё сделать под ключ, но перед этим предложили купить обучение и сразу подписать контракт. Парень быстро понял, что это развод, и отказался. В это время менеджеры «Лидера« обрабатывали девушку, уверяя её также заключить контракт. Она просила вернуть ей её документы, но слышала отказ. Молодой человек заступился, но его тут же вывели на улицу и избили.

По словам пострадавшего, у него перелом основания черепа, скулы, сотрясение мозга и гематомы на лице. Сейчас он в реанимации в тяжёлом состоянии. Полиция начала проверку в отношении «Лидера», компанию подозревают не только в физическом насилии со стороны сотрудников, но и в мошенничестве.