Сотни россиян обвинили в мошенничестве сеть магазинов iStudio

Сотни россиян обвиняют федеральную сеть магазинов техники iStudio, торгующую продукцией Apple, в мошенничестве. Люди утверждают, что им навязали кредиты и продали iPhone в два-три раза дороже реальной стоимости.

Как выяснила SHOT ПРОВЕРКА, в центре скандала оказалась сеть офлайн-магазинов iStudio. По словам пострадавших, продавцы вводили их в заблуждение: телефоны, изначально стоившие 70–100 тысяч рублей, неожиданно превращались в кредиты на сумму до 250 тысяч. Многие покупатели изначально планировали оплатить смартфон наличными, но сотрудники уверяли их, что оформить рассрочку выгоднее — якобы при этом действуют скидки и «подарки», если дополнительно приобрести недорогие услуги.

На деле, как рассказали клиенты, в момент подписания документов продавцы отвлекали внимание, прикрывали часть информации в чеке или спешили с оформлением. В результате «рассрочка» оборачивалась полноценным кредитом с высокими процентами и множеством скрытых условий. А дополнительные услуги, которые предлагались как формальность, обходились в сумму до 140 тысяч рублей. Деньги за покупки вернуть не удалось, а кредит продолжает числиться в банковском приложении.

Кроме того, некоторые покупатели утверждают, что получили не новые устройства, а восстановленные, несмотря на цену как за новые модели.

SHOT ПРОВЕРКА

Обманутые клиенты обращались в магазины в Подмосковье, Санкт-Петербурге, Набережных Челнах и других городах. При этом значительная часть торговых точек, где зафиксированы случаи мошенничества, зарегистрированы на предпринимателей из Татарстана. Сейчас пострадавшие подают коллективные жалобы в прокуратуру и готовят иски в суд.