Полтысячи россиян хотят подать в суд на блогершу с Урала, обещавшую по дешёвке продать айфоны

Почти полтысячи человек по всей России намерены подать иск на блогершу из Екатеринбурга Екатерину Уланову, которая обещала им по дешёвке продать товары известных брендов, в том числе Apple, Dyson, Dior, Chanel. Она уверяла, что достанет товары всего за пару-тройку недель, но на деле ожидание некоторых клиентов затянулось почти на год, сообщает SHOT.

Клиенты блогерши из Екатеринбурга Екатерины Улановой рассказали, как она "промывает им мозги". Видео © Telegram / SHOT

"Мы ожидали "Айфон-14", к нему должен был идти в подарок "Айфон-13". Это была акция, за неё мы отдали 62 тысячи. Она презентовала товар, которого ещё не было в России. Она сказала, что первая, кто привезёт в Россию этот товар", — рассказал один из клиентов.

Как пишет телеграм-канал, свой "бизнес" Уланова подогревает развитием инста*-клуба, где рассказывает, как открыть дело без вложений, а также делится секретами, как якобы почти даром можно купить промокоды на элитную парфюмерию и косметику в магазинах. Всё это привлекло сотни россиян, но вместо радости от модных новинок покупатели получали отговорки. Уланова объяснила задержки проблемами логистики, отметив, что не всё бывает дёшево и быстро.

Блогерша из Екатеринбурга Екатерина Уланова прокомментировала подачу иска против неё. Видео © Telegram / SHOT

Её клиенты же утверждают, что сначала блогерша "кормит завтраками", а потом игнорирует требования об отмене заказа и возврате денег. Сейчас по делу Улановой в судах Свердловской области находится 209 обращений. В общей сложности потерпевшими по всей стране себя считают 479 человек, они готовят коллективный иск, чтобы вернуть средства.

Ранее Лайф писал, что появился список блогеров-миллионников для проверки на "схему Шабутдинова". В частности, в него попали видеоблогер Гусейн Гасанов, пранкер Эдвард Бил, основатель поп-MMA промоушена Hype Fighting Championship Асхаб Тамаев, родолог Ксения Губина, психолог Тата Феодориди.