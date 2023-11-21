В ФНС объяснили претензии к крупным блогерам насчёт долгов по налогам

Некоторые крупные российские блогеры очень "быстро выросли", но при этом не перешли на использование традиционных моделей создания бизнеса, из-за чего у них и возникли проблемы с неуплатой налогов. Об этом заявил глава Федеральной налоговой службы России (ФНС) Даниил Егоров.

"Ребята быстро выросли и росли без необходимости использования понятных для нас классических моделей создания бизнеса с отделом кадров, юристами и бухгалтерией", — пояснил он в беседе с РБК.

По словам Егорова, в том, что ФНС заинтересовалась блогерами, нет никакого политического подтекста. Как он отметил, в отношении их проходили обычные проверки, "которые не являются значимыми с точки зрения поступления налогов".

Напомним, 21 ноября отмечается День работника налоговых органов Российской Федерации. Он празднуется с 2000 года. Дата выбрана неслучайно: именно в этот день, 21 ноября 1991 года, президент РСФСР Борис Ельцин подписал указ об образовании Государственной налоговой службы РСФСР.