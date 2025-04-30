День Победы
Взрыв авто в Балашихе
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 апреля, 14:39

АвтоВАЗ предупредил о мошенниках после утечки данных о 32 тысяч владельцах LADA

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Tricky_Shark

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Tricky_Shark

Служба безопасности АвтоВАЗа зафиксировала утечку личных данных владельцев более 32 тысяч автомобилей Lada. Как сообщили в компании, информация была обнаружена на одном из закрытых интернет-ресурсов, где обычно публикуются украденные базы данных.

По предварительным данным, в файл, обозначенный как «официальный слив», попали персональные данные автовладельцев — номера телефонов, VIN-коды, модели автомобилей, а также сведения о наличии этих номеров в мессенджерах. В компании подчеркивают, что источник утечки неизвестен и данные не связаны с официальными системами хранения АвтоВАЗа, которые надёжно защищены.

В связи с инцидентом владельцам Lada рекомендуют проявлять осторожность при получении неожиданных сообщений от неизвестных отправителей — особенно тех, кто может выдавать себя за представителей АвтоВАЗа, дилерской сети или связанных организаций.

В компании отмечают, что не могут предсказать возможные сценарии мошенничества, но просят клиентов быть внимательными и при любых подозрениях обращаться на горячую линию Lada или к официальным дилерам.

У россиян массово изымают иномарки, ввезённые по мошеннической схеме через Казахстан
У россиян массово изымают иномарки, ввезённые по мошеннической схеме через Казахстан

Ранее Life.ru сообщал, что мошенники начали красть персональные данные, взламывая аккаунты на портале «Госуслуги». Они предлагают жертвам помощь, используя функцию демонстрации экрана на смартфоне.

Марина Фещенко
  • Новости
  • АвтоВАЗ
  • Авто
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar