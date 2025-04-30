АвтоВАЗ предупредил о мошенниках после утечки данных о 32 тысяч владельцах LADA

Служба безопасности АвтоВАЗа зафиксировала утечку личных данных владельцев более 32 тысяч автомобилей Lada. Как сообщили в компании, информация была обнаружена на одном из закрытых интернет-ресурсов, где обычно публикуются украденные базы данных.

По предварительным данным, в файл, обозначенный как «официальный слив», попали персональные данные автовладельцев — номера телефонов, VIN-коды, модели автомобилей, а также сведения о наличии этих номеров в мессенджерах. В компании подчеркивают, что источник утечки неизвестен и данные не связаны с официальными системами хранения АвтоВАЗа, которые надёжно защищены.

В связи с инцидентом владельцам Lada рекомендуют проявлять осторожность при получении неожиданных сообщений от неизвестных отправителей — особенно тех, кто может выдавать себя за представителей АвтоВАЗа, дилерской сети или связанных организаций.

В компании отмечают, что не могут предсказать возможные сценарии мошенничества, но просят клиентов быть внимательными и при любых подозрениях обращаться на горячую линию Lada или к официальным дилерам.