У россиян массово изымают иномарки, ввезённые через Казахстан

В России участились случаи изъятия иномарок, которые были ввезены через Казахстан. Автомобили, купленные в 2023 году через автосалоны, неожиданно оказались в международном розыске, что стало неприятным сюрпризом для их владельцев. Руководитель экспертного центра «Автокриминалист» Максим Шелков сообщил «Газете.ru», что россияне массово столкнулись с изъятием своих машин.

По его словам, большинство этих автомобилей не находились в автопарках и, возможно, были проданы в обход законных процедур. Несмотря на то что машины находятся на территории России, владельцы не подозревают о их статусе.

Полиция и юристы советуют владельцам судиться с автосалонами, однако риск потери остаётся высоким, поскольку автосалоны могут объявить о банкротстве. Эксперт подчеркнул, что проблема затрагивает многих россиян, которые даже не знают о том, что их автомобили могут быть изъяты в любой момент.