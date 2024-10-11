Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Посещая сайт life.ru, Вы соглашаетесь с приложенной Политикой обработки Персональных данных и с использованием файлов cookie, указанных в данной Политике.
Ок
11 октября, 18:32

У россиян массово изымают иномарки, ввезённые через Казахстан

Эксперт Шелков: У россиян массово изымают иномарки, ввезённые через Казахстан

В России участились случаи изъятия иномарок, которые были ввезены через Казахстан. Автомобили, купленные в 2023 году через автосалоны, неожиданно оказались в международном розыске, что стало неприятным сюрпризом для их владельцев. Руководитель экспертного центра «Автокриминалист» Максим Шелков сообщил «Газете.ru», что россияне массово столкнулись с изъятием своих машин.

По его словам, большинство этих автомобилей не находились в автопарках и, возможно, были проданы в обход законных процедур. Несмотря на то что машины находятся на территории России, владельцы не подозревают о их статусе.

Полиция и юристы советуют владельцам судиться с автосалонами, однако риск потери остаётся высоким, поскольку автосалоны могут объявить о банкротстве. Эксперт подчеркнул, что проблема затрагивает многих россиян, которые даже не знают о том, что их автомобили могут быть изъяты в любой момент.

Россиян предупредили об очередном подорожании иномарок
Россиян предупредили об очередном подорожании иномарок

Ранее Life.ru также сообщал о повышении утилизационного сбора в России, что привело к резкому удорожанию автомобилей на 200–300 тысяч рублей. Подорожание особенно ощутимо для иномарок, которые ввозятся из стран ЕАЭС, что может стать дополнительным фактором риска для покупателей таких машин.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / alexgo.photography

Кирилл Сосновских
  • Новости
  • Казахстан
  • Происшествия
  • Авто
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров