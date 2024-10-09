ГИБДД предложила ввести запрет на установку двигателей повышенной мощности
В ближайшее время может появиться запрет на установку двигателей, мощность которых превосходит более чем на 25 процентов характеристики штатного мотора. Ввести такие новшества предложили в ГИБДД, пишет «Коммерсант».
«Поправки вводят полный запрет на удлинение рамы машины, а также замену штатного двигателя на агрегат, максимальная мощность которого превышает на 25% параметры заводского мотора», — сообщает источник.
Новое правило появится в рамках проекта постановления правительства РФ. В пояснительной записке МВД пишет, что такая инициатива продвинута из соображений безопасности, так как мощные моторы могут навредить трансмиссии машины, что может привести к ДТП.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Санкт-Петербурге начали наказывать за громкие двигатели. Северная столица стала первой, где ввели такую административную ответственность. Для того чтобы поймать нарушителей, Госавтоинспекция пользуется специальным прибором для замера уровня шума. Потом на водителей составляют протокол и за десять дней им необходимо вернуть «заводские настройки» авто или железного коня.
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