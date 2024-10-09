ГИБДД предложила ввести запрет на установку двигателей повышенной мощности

В ближайшее время может появиться запрет на установку двигателей, мощность которых превосходит более чем на 25 процентов характеристики штатного мотора. Ввести такие новшества предложили в ГИБДД, пишет «Коммерсант».

«Поправки вводят полный запрет на удлинение рамы машины, а также замену штатного двигателя на агрегат, максимальная мощность которого превышает на 25% параметры заводского мотора», — сообщает источник.

Новое правило появится в рамках проекта постановления правительства РФ. В пояснительной записке МВД пишет, что такая инициатива продвинута из соображений безопасности, так как мощные моторы могут навредить трансмиссии машины, что может привести к ДТП.