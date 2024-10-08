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8 октября, 10:39

Life.ru снял, как из Москвы-реки вытаскивали авто, протаранившее ограждение

Спасатели вытащили машину, затонувшую на набережной Марка Шагала в Москве

На набережной Марка Шагала в Даниловском районе достали машину, которая ночью в результате ДТП рухнула в Москву-реку. Чтобы прикрепить трос к авто, потребовалась помощь водолаза. Кадры спасательной операции снял корреспондент Life.ru.

Спасатели достали машину из реки. Видео © Life.ru

Момент серьёзной аварии с полицейской машиной в Москве попал на видео
Момент серьёзной аварии с полицейской машиной в Москве попал на видео

Напомним, легковушка пробила ограждения и рухнула в реку в ночь на вторник, 8 октября. Водителю и пассажирам удалось выбраться из салона и подняться из воды на берег. Они скрылись с места, а машина опустилась на дно. Сейчас лихача разыскивают.

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Life.ru

Александра Мышляева
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