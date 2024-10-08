Life.ru снял, как из Москвы-реки вытаскивали авто, протаранившее ограждение

На набережной Марка Шагала в Даниловском районе достали машину, которая ночью в результате ДТП рухнула в Москву-реку. Чтобы прикрепить трос к авто, потребовалась помощь водолаза. Кадры спасательной операции снял корреспондент Life.ru.

Напомним, легковушка пробила ограждения и рухнула в реку в ночь на вторник, 8 октября. Водителю и пассажирам удалось выбраться из салона и подняться из воды на берег. Они скрылись с места, а машина опустилась на дно. Сейчас лихача разыскивают.