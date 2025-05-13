Неадекват, избивший дедушку-волонтёра в центре помощи СВО, объяснил мотивы поступка

В подмосковном Протвино полиция задержала 42-летнего Данилу Иванова, устроившего дебош в волонтёрском центре на улице Московской. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ворвался в помещение, где помогали фронту, оскорблял сотрудников нецензурной бранью и нанёс телесные повреждения пожилому волонтёру, после чего попытался скрыться.

Задержан неадекват, который избил волонтёра за помощь фронту. Видео © Подмосковная полиция

По информации начальника Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяны Петровой, оперативники быстро установили личность нарушителя — местного жителя 1983 года рождения, бывшего спортсмена и спасателя, окончившего Российский университет спорта ГЦОЛИФК. Ранее он работал в пожарно-спасательном центре. После задержания Иванов был доставлен в отдел полиции «Протвинский» УМВД России «Серпуховское». Там, по данным SHOT, он попытался оправдаться, заявив, что редко пьёт, но в этот раз «развезло».

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», ему грозит до 5 лет лишения свободы. Прокуратура взяла расследование под контроль. Полиция продолжает проверку, чтобы установить все обстоятельства инцидента и принять решение в соответствии с законом.