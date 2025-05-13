Неадекват, избивший дедушку-волонтёра в центре помощи СВО, объяснил мотивы поступка
Задержан мужчина, устроивший дебош в волонтёрском центре в подмосковном Протвино
Данила Иванов, напавший на пенсионера в центре помощи СВО. Обложка © Telegram / SHOT
В подмосковном Протвино полиция задержала 42-летнего Данилу Иванова, устроившего дебош в волонтёрском центре на улице Московской. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ворвался в помещение, где помогали фронту, оскорблял сотрудников нецензурной бранью и нанёс телесные повреждения пожилому волонтёру, после чего попытался скрыться.
Задержан неадекват, который избил волонтёра за помощь фронту. Видео © Подмосковная полиция
По информации начальника Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяны Петровой, оперативники быстро установили личность нарушителя — местного жителя 1983 года рождения, бывшего спортсмена и спасателя, окончившего Российский университет спорта ГЦОЛИФК. Ранее он работал в пожарно-спасательном центре. После задержания Иванов был доставлен в отдел полиции «Протвинский» УМВД России «Серпуховское». Там, по данным SHOT, он попытался оправдаться, заявив, что редко пьёт, но в этот раз «развезло».
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», ему грозит до 5 лет лишения свободы. Прокуратура взяла расследование под контроль. Полиция продолжает проверку, чтобы установить все обстоятельства инцидента и принять решение в соответствии с законом.
Напомним, что сегодня бывший экс-спортсмен изрядно выпил и ворвался в волонтёрский пункт, где пожилые активисты собирают помощь для участников СВО. На улице он избил пожилого добровольца, которому позже диагностировали закрытую черепно-мозговую травму.