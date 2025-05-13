Индия и Пакистан: Обострение
День Победы
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 мая, 09:38

Неадекват, избивший дедушку-волонтёра в центре помощи СВО, объяснил мотивы поступка

Задержан мужчина, устроивший дебош в волонтёрском центре в подмосковном Протвино

Данила Иванов, напавший на пенсионера в центре помощи СВО. Обложка © Telegram / SHOT

Данила Иванов, напавший на пенсионера в центре помощи СВО. Обложка © Telegram / SHOT

В подмосковном Протвино полиция задержала 42-летнего Данилу Иванова, устроившего дебош в волонтёрском центре на улице Московской. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ворвался в помещение, где помогали фронту, оскорблял сотрудников нецензурной бранью и нанёс телесные повреждения пожилому волонтёру, после чего попытался скрыться.

Задержан неадекват, который избил волонтёра за помощь фронту. Видео © Подмосковная полиция

По информации начальника Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяны Петровой, оперативники быстро установили личность нарушителя — местного жителя 1983 года рождения, бывшего спортсмена и спасателя, окончившего Российский университет спорта ГЦОЛИФК. Ранее он работал в пожарно-спасательном центре. После задержания Иванов был доставлен в отдел полиции «Протвинский» УМВД России «Серпуховское». Там, по данным SHOT, он попытался оправдаться, заявив, что редко пьёт, но в этот раз «развезло».

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», ему грозит до 5 лет лишения свободы. Прокуратура взяла расследование под контроль. Полиция продолжает проверку, чтобы установить все обстоятельства инцидента и принять решение в соответствии с законом.

В Санкт-Петербурге пьяный пациент психдиспансера пытался спалить отделение банка
В Санкт-Петербурге пьяный пациент психдиспансера пытался спалить отделение банка

Напомним, что сегодня бывший экс-спортсмен изрядно выпил и ворвался в волонтёрский пункт, где пожилые активисты собирают помощь для участников СВО. На улице он избил пожилого добровольца, которому позже диагностировали закрытую черепно-мозговую травму.

Оксана Попова
  • Новости
  • Происшествия
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar